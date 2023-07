O balconista da loja se faz passar pelo vencedor da Mega Millions e é pego ao tentar sacar o prêmio de $ 3 milhões

O legítimo vencedor da Mega Millions, Paul Little, quase perdeu seu prêmio em dinheiro de $ 3 milhões depois que uma balconista chamada Carly Nunes recebeu o bilhete premiado depois que Little o deixou cair e outro cliente o devolveu à loja onde foi comprado.

Carly Nunes tentou sacar o bilhete da Mega Millions

Carly Nunes trabalhava na loja de bebidas de Lakeville em janeiro, quando Paul Little acidentalmente deixou a multa, enquanto a jovem de 23 anos foi pega quando ela não deu uma resposta consistente quando perguntada sobre a multa.

De acordo com o New York Post, Carly Nunez e seu colega de trabalho Joseph Reddem planejou tudo, mas saiu pela culatra quando foi mal executado. Funcionários da loteria ficaram desconfiados depois do que ela disse quando perguntaram sobre as condições do talão, pois estava danificado e queimado, ao que Nunez afirmou que ela o colocou em um cachimbo.

Quando os oficiais duvidaram de Nunez, eles checaram o Câmeras de CFTV instalado no Lakeville Market & Liquors, e ali estava a prova de que Little havia comprado State Lottery Quick Picks para o Mega Millions Lottery e dois para a loteria Mass Cash em 17 de janeiro.

Antes de ser pega, Nunez foi vista discutindo com seu parceiro no crime, que a abandonou e a acusou de querer apenas dar a ele $ 200.000, de acordo com o promotor.

Depois que Nunez foi pega em flagrante, ela admitiu ter mentido

Nunes está enfrentando acusações de furto de um prédio, apresentação de uma alegação falsa e intimidação de testemunha, de acordo com o Gabinete do promotor distrital do condado de Plymouth.

Enquanto isso, Little falou sobre Nunez e desejou-lhe felicidades “Vou desejar o melhor a ela. Eu sei, ela se colocou em uma situação difícil. Mas espero que ela encontre seu caminho para uma vida melhor”

Ele também acrescentou seu apreço aos funcionários da loteria “Isso realmente me deu uma maior apreciação pelo que a loteria em massa faz, na medida em que garante que as pessoas legítimas recebam o prêmio“