O bebê de Lindsay Lohan está aqui: o nome da criança e por que foi escolhido

Lindsay Lohan e marido Bader Shammas deram as boas-vindas ao seu primeiro filho no mundo.

A atriz deu à luz um filho em Dubai, com representante de Lohan dizendo à Página Seis que o casal o chamou de Luai.

“A família está nas nuvens de amor”, disse seu representante em um comunicado.

Luai é um nome árabe que significa “escudo” ou “protetor”.

Embora o bebê tenha nascido em Dubai, onde o casal mora atualmente, não se sabe qual é a data exata de nascimento.

Como Lohan anunciou a gravidez

A notícia do nascimento do bebê chega meses depois Lohan compartilhou que ela estava grávida do resto do mundo.

“Somos abençoados e empolgados”, ela escreveu no Instagram em março, junto com uma foto de um macacão “em breve”.

A notícia veio depois Lohan revelou ela e shammas‘ planeja a família ao falar com a revista Interview em novembro de 2022.

“Eu quero ter filhos”, afirmou ela. “É tão seguro lá, e as escolas são ótimas. É tão distante de tudo a que estou acostumado… É bom ter um mundo separado que é meu.”

O casal tornou público seu relacionamento em fevereiro de 2020, com os dois noivos em novembro daquele ano.

Eles se casaram em uma cerimônia secreta em abril de 2022, embora Lohan só confirmou a notícia em julho daquele ano.

Antes de seu relacionamento com Shammas, Lohan estava noiva de magnata imobiliário Egor Tarabasov lá em 2016.