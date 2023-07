O benefício já foi antecipado para SEGUNDA (31/07)? Confira agora todas as datas e os pagamentos extras do próximo mês

O programa de auxílio financeiro, Bolsa Família, é uma iniciativa governamental brasileira que visa ajudar as famílias mais necessitadas. Com a chegada de agosto de 2023, muitos estão curiosos para saber as datas de pagamento e as novas regras do programa. Neste artigo, iremos abordar esses tópicos detalhadamente.

Quem pode receber o Bolsa Família em 2023?

Para ser um beneficiário do Bolsa Família 2023, é necessário se enquadrar em algumas condições específicas:

Famílias extremamente pobres, ou seja, aquelas com renda familiar per capita de até R$ 100,00.

Famílias em situação de pobreza, que possuem renda familiar per capita entre R$ 100,01 e R$ 200.

Famílias com mulheres grávidas, mães lactantes ou indivíduos com idade entre 0 e 21 anos incompletos.

Famílias que estejam cumprindo as Regras de Emancipação.

Além disso, é necessário que a família esteja inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e tenha os dados atualizados nos últimos dois anos.

Alterações no Auxílio Brasil

O Auxílio Brasil é o novo nome do programa Bolsa Família e traz algumas mudanças significativas:

O valor mínimo do Auxílio Brasil será de R$ 600.

Um adicional de R$ 150 será pago para cada criança da família até 6 anos – limitado a duas crianças por família.

As crianças e adolescentes das famílias beneficiárias deverão cumprir a frequência escolar.

A saúde familiar será acompanhada, com a exigência de vacinas, como a da COVID-19.

Mudanças no valor do Bolsa Família



O valor do Bolsa Família 2023 sofrerá algumas modificações:

O valor mínimo do Bolsa Família continuará sendo de R$ 600.

Serão adicionados R$ 150 para cada criança com até 6 anos. Dos 7 aos 17 anos, o adicional é de R$ 50.

Em uma casa com duas crianças com idades entre 7 e 17 anos, a família receberá R$ 700. Serão R$ 600 do valor mínimo do programa social e mais dois adicionais de R$ 50 por causa das duas crianças e/ou adolescentes.

Calendário do Bolsa Família Agosto 2023

Confira as datas de pagamento do Bolsa Família para agosto de 2023:

18 de agosto – NIS de final 1

21 de agosto – NIS de final 2

22 de agosto – NIS de final 3

23 de agosto – NIS de final 4

24 de agosto – NIS de final 5

25 de agosto – NIS de final 6

28 de agosto – NIS de final 7

29 de agosto – NIS de final 8

30 de agosto – NIS de final 9

31 de agosto – NIS de final 0

Como sacar o Bolsa Família 2023?

Existem diversas maneiras de sacar o benefício, incluindo:

Pelo aplicativo Caixa Tem

Com o novo cartão do Auxílio Brasil

Com o antigo cartão do Bolsa Família

Sem cartão, gerando um código pelo Caixa Tem

Em qualquer agência bancária da escolha do beneficiário.

Consultando o Auxílio Brasil 2023

Para consultar o Bolsa Família 2023 (Auxílio Brasil), você pode utilizar:

O aplicativo Auxílio Brasil, disponível para os sistemas Android e iOS.

O Ministério da Cidadania, pelo número 121.

A Central de Atendimento da Caixa, pelo número 111.

Em síntese, o Bolsa Família 2023 traz várias mudanças que visam melhorar ainda mais a vida dos beneficiários. Fique atento às datas de pagamento e às novas regras para garantir que você esteja recebendo o auxílio corretamente. Se você ainda não é um beneficiário, considere se inscrever no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal para poder se candidatar ao programa.