O campeão dos pesos pesados ​​Oleksandr Usyk se torna um jogador de futebol profissional

Balém do profundo amor pelo boxe que o transformou em Campeão Mundial dos Pesos Pesados, Oleksandr Usyk tem outro esporte que adora. Estamos falando de futebol e ele até levou sua paixão a novos patamares ao se tornar um jogador de futebol profissional. Em fevereiro de 2022, Oleksandr Usyk fez sua estreia no futebol com um time profissional ao entrar em campo durante uma partida pelo FC Polissya. foi durante o Copa de Inverno de 2022 da Ucrânia e ele jogou por uns bons 15 minutos. Olhando para a impressão que causou, Oleksandr Usyk tem poder quando faz seus sprints e grande capacidade de tomada de decisão com a bola nos pés. Nesse jogo, atuou como lateral direito e se relacionou bem com os demais atacantes.

Oleksandr Usyk torna-se profissional

Na quarta-feira, Oleksandr Usyk surpreendeu a todos ao assinar um novo contrato que o liga ao FC Polissya. Usyk assinou um contrato para o próximo ano e isso inicialmente não afetará sua carreira no boxe profissional. Em princípio, Usyk deveria ser capaz de defender sua WBA, IBF e WBO Títulos de peso-pesado enquanto também jogava em seu novo clube. De acordo com o anúncio, Oleksandr Usyk jogará como atacante e começará a treinar com seus companheiros o mais rápido possível. Este é o mesmo clube pelo qual se estreou como jogador de futebol. Oleksandr Usyk parecia feliz assinando seu novo contrato com este Segunda Divisão Ucraniana clube.

Pelas informações iniciais, Oleksandr Usyk está definido para usar o número 17 do clube nas costas. Enquanto ele continua se preparando para sua luta contra Daniel Dubois, Oleksandr Usyk não poderá treinar com seus companheiros. Assim que terminar aquela luta, ele entrará na dinâmica do time para poder ajudá-los o mais rápido possível. Como curiosidade, o clube escreve seu nome e seu apelido. Não tínhamos ideia de que o apelido de Oleksandr Usyk é ‘O gato‘. De todos os crossovers esportivos que existem, você esperava por este?