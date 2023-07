O colossal Jon Rahm vira o Open de cabeça para baixo

On sexta-feira, Jon Rahm observou que o campo de golfe Royal Liverpool era um campo “muito difícil” e tudo poderia acontecer no fim de semana.

O ‘Leão de Barrika’ fez sua parte, fazendo uma rodada rasteira que o colocaria em condições de lutar pelo 151º Aberto neste domingo.

O basco terminou com 63 pancadas (-8), a sua melhor ronda num major, e na classificação geral está em -6, pelo que é o segundo classificado da casa.

Seu birdie no dia 16, chutado de 10 metros, foi simplesmente o culminar de um dia tremendo.

Com o dia ainda em jogo, ele está se aproximando de Brian Harman, o líder absoluto e, sem dúvida, o grande favorito do torneio.

Quando o americano começou a jogar sua terceira rodada, ele o fez sentindo a respiração do vencedor do Masters apenas quatro tacadas atrás dele.

Nenhum espanhol jamais ganhou dois majors no mesmo ano e Rahm agora tem a chance de ser o primeiro após bater o recorde do percurso em um major.

MisericórdiaO início convidou o otimismo. Nos seis primeiros buracos, o basco atirou para o birdie.

Ele começou muito bem do tee ao green, embora tenha perdido alguns fairways. Na verdade, ele levou todos os greens até o 7º buraco.

No dia 5 ele acertou um putt de média distância para fazer seu primeiro birdie. Ele fez seu segundo no dia 9 de sete metros, lendo a queda com maestria.

Em -2, o ‘Leão de Barrika’ ganhava impulso.

O jogador basco continuou e jogou um 10 perfeito que finalizou com um buraco de quatro metros.

Pela primeira vez esteve abaixo do par para o torneio (-1). Naquele momento Rahm foi desencadeado e acertou um drive de 330 metros direto para o green no dia 11, um par 4.

Uma águia foi muito difícil mas o quarto birdie do dia já tinha sido feito.

No dia 12, ele acertou um ferro na bandeira do bruto e então empurrou-o de um metro para fora.

No dia 15, um par 5, ‘Rahmbo’ voltou a sair do poço bruto para colocar a dois metros e meio da bandeira e lançar novamente o seu putt: -6 para o dia e -4 no geral.

O ponto culminante foi o putt de 10 metros do dia 16, um par 4, que fez para o seu sétimo birdie do dia. No dia 18 ele encantou os torcedores com mais um soberbo putt for birdie.

Scheffler e Koepka

Scottie Scheffler não teve o dia que esperava, terminando o dia em +1 e geral em +4. O número 1 do mundo perdeu qualquer chance de lutar pela vitória neste domingo.

O nativo de Nova Jersey tem três top 10 em majors este ano e terá que fechar o torneio com uma rodada baixa se quiser continuar nessa linha.

Também em +4 na classificação geral está Brooks Koepkavice-campeão do Masters e PGA e jogava com Cantlay pelo terceiro dia, tendo sido acusado de jogar muito devagar em Augusta.