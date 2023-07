O comissário Don Garber garante que os melhores dias da MLS ainda estão por vir

MLSComissário Don Garber falou com a mídia antes do jogo All-Star da liga na sexta-feira entre MLS’ maiores estrelas e Arsenal da Premier League.

garberque tem se encarregado de fazer o esporte crescer no Estados Unidos desde 1999conversou com a mídia reunida na capital do país para falar sobre a situação atual do futebol nos Estados Unidos.

Comentando sobre a liga sendo sediada pelo casa branca como prova da crescente popularidade do esporte, ele disse:

Acho que cinco anos atrás não estaríamos hospedados na Casa Branca com nossos jogadores… Ver a galera treinando e jogando futebol e vôlei com o Capitólio de um lado e o Monumento de Washington do outro é realmente espetacular. Don Garber

Expansão, acordos comerciais garantem crescimento contínuo

Falando sobre o sucesso contínuo da liga e sua estratégia de expansão, que verá o MLS bem-vindo a sua dia 30 clube em 2025 quando o São Diego equipe fará sua estreia. Esta estação, Cidade de São Luís SC tem desfrutado de um sucesso sem precedentes no Centro-Oeste.

Falando sobre como MLS parece estar consistentemente em ascensão entre outras grandes ligas esportivas, garber está confiante de que a liga pode alcançar alturas inconcebíveis no futuro.

Em algum momento, isso vai se normalizar, e não vai ser sobre crescimento, mas sobre alcançar o inimaginável e desafiar o que é possível, porque seremos apenas mais uma liga principal que está fazendo o que faz, criando emoções e agonia em campo. Don Garber

Efeito imediato de Messi

garber também comentou sobre a entrada de Lionel Messi Inter Miami e o efeito que sua chegada terá na liga e no esporte como um todo.

O comissário mostrou seu entusiasmo ao ver como o Campeão mundial foi recebido em Miami e chamou o momento “transformacional” para MLS.