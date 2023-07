O comportamento estranho de Heather Locklear em Malibu levanta preocupações sobre seu bem-estar

EUum avistamento recente em Malibu, Califórnia, atrizHeather Locklear deixou os espectadores preocupados com seu estado mental e emocional. A estrela icônica de programas de sucesso como “Melrose Place” e “Dinastiaagora com 61 anos, foi flagrado exibindo comportamento errático após uma nomeação não revelada em 29 de junho.

Imagens exclusivas obtidas por The New York Post retratar Locklear encostada na borda de um prédio de escritórios, aparentemente tentando se firmar. Ela estava vestida com uma camisa camuflada de manga curta que deslizava para fora de um ombro, chinelos pretos e calças de corrida combinando. Além de sua postura instável, a atriz parecia estar absorta na leitura em voz alta do que parecia ser um jornal enquanto está sentado nos degraus ao ar livre. perturbador gravação em vídeo e fotografias capturou-a apontando agitadamente para algo no livro, fechando-o abruptamente e continuando a conversar consigo mesma antes de descer as escadas.

Locklear, que tem um histórico bem documentado de abuso de substâncias e problemas de saúde mental, há muito é uma figura amada na indústria do entretenimento. Ela é seis vezes Globo de Ouro indicado e foi aclamado como a “arma secreta” para salvar programas em dificuldades como “Lugar de Melrose” e “Gira Cidade.“No entanto, várias fontes agora sugerem que os amigos estão preocupados que ela possa ter voltado a beber.

A atriz chegou ao encontro acompanhada de um homem que se acredita ser seu noivo, Chris Heisser, também 61. Ele esperou pacientemente por ela no estacionamento por quase uma hora, enquanto ela tirava um momento para si mesma. Eventualmente, Locklear foi visto correndo pela rua e entrando rapidamente no SUV do homem.

A resiliência de Heather Locklear brilha quando ela volta a atuar e abraça a sobriedade

Locklear recentemente voltou a atuar com um Vida filme intitulado “Não se preocupe com as pequenas coisas: a história de Kristine Carlson,” produzido por Meghan McCain. Esse papel marcou seu retorno desde seu incidente de “overdose” amplamente divulgado em 2018, que foi seguido por uma passagem pela reabilitação e sua subsequente prisão por supostamente agredindo um paramédico trabalhadora durante uma briga doméstica em sua residência. No entanto, Locklear comemorou um ano de sobriedade em 2020, expressando gratidão pelo progresso que ela fez.

O noivado da atriz com Chris Heisser foi anunciado em abril de 2020, embora sua história remonte à adolescência, quando frequentavam Escola secundária de Newbury Park juntos, perto de Los Angeles. Apesar de seu longo relacionamento, Locklear compartilhou em uma entrevista com Pessoas em outubro de 2021, que ela não sentiu urgência em se casar, enfatizando que o amor e o apoio um pelo outro eram o que realmente importava.

Locklear foi casado anteriormente com Mtley Cre baterista Tommy Lee de 1986 a 1993. Eles não tiveram filhos juntos. Ela também tem uma filha chamada Ava Sambora, 24, com Bon Jovi guitarrista Richie Samboracom quem foi casada de 1994 a 2007.

Heather LocklearO comportamento recente de Despertou preocupação entre os fãs e entes queridos que esperam por seu bem-estar e estabilidade. A atriz enfrentou desafios pessoais no passado e resta saber como ela navegará neste último capítulo de sua vida.