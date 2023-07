O Concurso de Comer Cachorro Quente do Nathan está de volta depois de ser brevemente cancelado

Aqui está um vídeo de pessoas de pé em cima de mesas em Coney Island para escapar da chuva torrencial e acumular poças de água que descarrilaram totalmente o Concurso de Comer Cachorro Quente do Nathan’s Fourth of July pic.twitter.com/8TEbC8DLYz

Imagens feitas por jornalistas no chão mostram enxames de pessoas procurando sair da chuva da maneira que puderem… e algumas foram criativas, de pé em mesas ao ar livre sob guarda-chuvas.

Ficou tão ruim que o NYPD realmente desligou o resto da competição – a corrida masculina, especificamente – por excesso de cautela. Mas os organizadores do Nathan esperaram um pouco e decidiram prosseguir assim que a tempestade passasse – o que acabou acontecendo.

Joey Chestnut correu para mostrar amor aos fãs enquanto o famoso concurso de cachorro-quente do Nathan estava em atraso de iluminação 🤝 pic.twitter.com/bxpJAk4yeC

Não está claro quando exatamente o concurso começará, mas a própria lenda está esperando nos bastidores e claramente pronta. JC foi visto andando por aí se misturando com os espectadores que ficaram por perto – e ele estava se exaltando enquanto cantavam seu nome.

De fato, o cara está de volta para defender o título… no ano passado ele comeu 63 cachorros-quentes e venceu, mas não chegou nem perto do recorde do ano anterior, de 76 francos – que ele esperava derrubar em 2023.