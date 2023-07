O conteúdo dos tópicos não está disponível? Aqui estão 8 maneiras de corrigir

Threads é um aplicativo do Instagram onde você pode compartilhar seus pensamentos na forma de textos. Não só textos, mas você também pode postar imagens e vídeos junto com os textos nos Threads. Para usar o Threads, você deve ter uma conta no Instagram e, em seguida, pode seguir outros usuários no Threads e postar seu conteúdo.

Muitos usuários começaram recentemente a enfrentar uma ‘Conteúdo não disponível’ erro em Tópicos, devido ao qual as postagens enviadas por outros usuários não eram visíveis. Alguns usuários disseram que estavam enfrentando esse problema com as postagens em seus perfis. Neste artigo, discutiremos como corrigir o problema de conteúdo não disponível em threads.

Por que estou vendo conteúdo não disponível nos tópicos?

Se você estiver enfrentando um problema de conteúdo não disponível em tópicos, pode ser devido aos seguintes motivos:

Você pode encontrar esse problema devido à internet ruim. Você precisa ter uma internet estável para usar o Threads.

Outro motivo comum para encontrar esse problema são as postagens excluídas. Se a postagem foi excluída pelo usuário ou pelos Tópicos por violar as diretrizes da comunidade, você verá uma mensagem Conteúdo não disponível nos Tópicos dessa postagem.

Se a conta foi desativada, você pode ver esta mensagem na postagem dessa conta.

Se o usuário definiu sua conta como privada, bloqueou ou restringiu você, você poderá ver a mensagem Conteúdo não disponível em todas as postagens dele nos Tópicos.

A mensagem Conteúdo não disponível pode aparecer em postagens com links ou mídias não suportadas em Tópicos.

Se os servidores do Threads estiverem enfrentando problemas e estiverem inativos, você também poderá encontrar esse problema.

Outros motivos comuns para enfrentar esse problema são falhas técnicas ou bugs e versões desatualizadas do aplicativo.

Corrigir o conteúdo dos tópicos não disponível no Android, iPhone

Recebendo a mensagem Conteúdo não disponível nos tópicos e não consegue ver as postagens? Veja como você pode corrigi-lo-

Reinicie seu dispositivo

Esse problema pode ser causado devido a bugs e falhas no seu dispositivo. Se você está enfrentando esse problema com o aplicativo Threads, reiniciar o telefone ou tablet deve resolver o problema. Reinicie seu dispositivo e, uma vez ligado, inicie o aplicativo Threads e você não deverá ter problemas com ele.

Teste sua conexão com a Internet

O uso do aplicativo Threads requer uma conexão de internet estável. Teste a velocidade da sua internet através o Teste rápido aplicativo ou Fast.com. Se a sua internet estiver lenta, esse pode ser o motivo do problema de conteúdo não disponível nos tópicos. Você pode consertar sua internet seguindo as etapas abaixo:

Ative o modo avião no telefone, aguarde alguns segundos e desligue-o.

Remova o SIM do telefone, limpe-o com um pano e insira-o novamente.

Se você estiver conectado a uma VPN, isso pode diminuir a velocidade da sua internet. Desconecte-se da VPN e veja se você ainda enfrenta o problema.

Se os métodos acima não resolverem o problema da Internet, conecte seu telefone a uma rede Wi-Fi.

As etapas acima devem ajudá-lo a corrigir o problema com sua Internet e você poderá usar o Threads.

Verifique o Servidor de Tópicos

Esses problemas são comuns com o tempo de inatividade do servidor. Visita o detector de down

site e verifique o status do servidor de Threads. Você verá se há algum problema com o servidor ou não. Além disso, o site mostrará todas as interrupções anteriores relatadas pelos usuários nas últimas 24 horas.

Se houver problemas de servidor com os Threads, você terá que esperar até que o problema seja resolvido. Se não houver problemas no servidor, vá para a próxima etapa de solução de problemas neste artigo.

Aplicativo Forçar Parar Tópicos

Se você tentou as etapas anteriores, mas nada parece funcionar, tente forçar a parada do aplicativo. Aqui está como-

Toque e segure o Tópicos aplicativo da gaveta de aplicativos e, em seguida, toque no Informações do aplicativo opção. Isso abrirá o Informações do aplicativo página.

No Informações do aplicativo página, toque no Forçar parada opção.

Depois disso, abra o aplicativo Threads novamente, que deve funcionar bem agora.

Limpe o cache dos tópicos

Se você estiver enfrentando um problema de conteúdo não disponível em tópicos, tente limpar o cache do aplicativo. Esse problema pode ser encontrado devido ao cache corrompido e limpar o cache do dispositivo ajudará a corrigi-lo. Aqui está como-

No Android

Abra a gaveta de aplicativos em seu telefone e pressione e segure o Tópicos aplicativo.

Toque no Informações do aplicativo ícone na frente do menu.

Agora, toque em Armazenamento e Cache opção.

Toque no Limpar cache opção para limpar o cache.

Depois de limpar o cache do aplicativo, reinicie o Tópicos e agora você deve ver as postagens sem problemas.

No iOS

Vá para o Configurações do seu dispositivo.

Toque em Em geral e depois Armazenamento do iPhone .

Agora, procure o Tópicos aplicativo e toque nele.

Toque em Descarregar aplicativo .

Você também pode encontrar esse problema devido a uma versão desatualizada do aplicativo instalada em seu telefone. Atualize os Threads para a versão mais recente para corrigir esse problema. Dada a seguir são as etapas para fazê-lo-

Abra o Loja de jogos (no Android) ou Loja de aplicativos (no iOS).

Procure o Tópicos app e abra-o no resultado da pesquisa.

Toque no Atualizar botão para atualizar o aplicativo.

Observação- Você verá o Atualizar opção apenas se houver alguma atualização disponível, senão você não encontrará esta opção.

Reinstale o aplicativo Tópicos

Se você começou a enfrentar isso depois de atualizar o aplicativo, provavelmente a atualização não foi instalada corretamente e causou esse problema. Você pode tentar reinstalar o aplicativo Threads e o problema será corrigido. Dada a seguir são as etapas para fazê-lo-

Toque e segure o Tópicos ícone do aplicativo e, em seguida, toque no ícone Excluir/Desinstalar opção; confirme a desinstalação do aplicativo.

Se você estiver usando um Android dispositivo, aberto Loja de jogos ; se você estiver usando um iOS dispositivo, abra o Loja de aplicativos .

Aqui, procure o Tópicos aplicativo. Toque em Instalar/Obter botão ao lado do aplicativo para instalar o aplicativo.

Aguarde até que o aplicativo seja instalado e, em seguida, inicie-o. Entre na sua conta e verifique se você pode ver o conteúdo agora.

Relatório sobre tópicos

Por fim, se nada resolver o problema, denuncie-o no Threads. Veja como você pode fazer isso-

Abra o Tópicos aplicativo em seu dispositivo.

Esteja na tela onde você vê o Conteúdo não disponível erro.

o Agora agite seu telefone e, quando o pop-up aparecer, toque em Reportar um problema .

Agora toque em Incluir e Continuar para incluir logs e diagnósticos .

Descreva o problema que você está enfrentando e toque em Enviar .

Isso enviará seu problema para o suporte ao cliente do Threads.

Agora, você terá que esperar pela resposta da equipe Threads, e eles resolverão o problema.

Conclusão

Hoje em dia, o conteúdo não disponível tornou-se um problema comum nos Threads. Se você está enfrentando esse problema, siga as etapas abaixo para corrigi-lo.

LEIA TAMBÉM: