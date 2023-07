O diretor de ‘Oppenheimer’, Christopher Nolan, revela se dirigiria um filme de James Bond

de Christopher Nolan filmografia já pode ser emparelhada com o nível de cineastas lendários como Alfred HitchcockStanley KubrickQuentin Tarantino, entre muitos outros. Sua pontuação geral no Rotten Tomatoes é em média de cerca de 90%, tanto de críticos quanto de fãs. Todo mundo ama um Christopher Nolan filme e sua versatilidade também nos faz pensar que ele poderia realmente dirigir qualquer assunto. O homem já fez filmes de super-heróis e produziu uma das maiores trilogias já feitas do gênero. Mas quando estamos discutindo franquias, Nolan apenas confessou que existe uma que guarda um lugar especial em seu coração. Em entrevista gravada antes do início da greve, o jornalista Josh Horowitz perguntou a Christopher Nolan se este era o momento certo para ele dirigir um James Bond filme.

Christopher Nolan está pronto para Bond, mas…

Durante esta troca, Christopher Nolan deixou claro que todo o seu trabalho tem muita influência dos filmes de Bond. Ele nunca se esquivou de dizer que adoraria dirigir a franquia, mas definitivamente haveria algumas condições. Dado que é Christopher Nolan estamos falando, com certeza ele precisaria estar 100% no comando de toda a produção. Todos nós sabemos como o lendário diretor trabalha e como ele se envolve em cada pequeno aspecto de seus filmes. James Bond não seria diferente e MGM teria que concordar com isso 100%. Dadas as lutas recentes entre criativos e estúdios, há uma pequena chance de alguém tentar se opor a ele.

Por outro lado, obtendo Christopher Nolan escalar o próximo James Bond só pode resultar em algo verdadeiramente incrível. Dado seu relacionamento com alguns dos melhores atores do mercado hoje, há muitas opções para escolher. Metrô Goldwyn Meyer já sabe para quem ligar se quiser um dos maiores diretores vivos para travar a próxima etapa do James Bond franquia. Eles já têm a aprovação do diretor para ligar para ele e chegar a um possível acordo. Para quem conhece o corpo de trabalho de Nolan, isso é realmente um acéfalo.