O duelo de ‘Barbenheimer’ esquenta nas redes sociais: o evento cinematográfico do ano

Tele dois filmes que mais esperaram nos últimos tempos serão lançados em breve nos cinemas: ‘Barbie’ e ‘Oppenheimer’.

Dois filmes muito diferentes entre si, mas com algo em comum: uma legião de fãs que batizou a coincidência dos dois filmes nas bilheterias como ‘Barbenheimer’.

Tanto o filme dirigido por Greta Gerwig e aquele por Christopher Nolan tornaram-se dois fenômenos, mesmo antes de sua chegada na tela grande. Não só por suas tramas, mas também pela mensagem que transmitem e, no caso de ‘Oppenheimer’, por lidar com um personagem tão crucial na história como Júlio Robert Oppenheimero homem considerado o pai da bomba atômica durante o Segunda Guerra Mundial.

Nos últimos dias, as redes sociais se encheram de memes de todo tipo sobre ‘Barbenheimer’, em que os protagonistas de cada filme, Margot Robbie e Cillian Murphypode ser visto em todos os tipos de situações juntos: de Oppenheimer com a Barbie em seu carro ou o físico com a boneca nos braços no estilo ‘La La Land’.

Redes sociais elogiam ‘Barbie’ e ‘Oppenheimer’

“Parece que a batalha crítica será vencida por Nolan e a batalha de bilheteria irá para Gerwig. De qualquer forma, os verdadeiros vencedores de ‘Barbenheimer’ são – inclusive eu – aqueles de nós que acreditam que outro tipo de Hollywood comercial é possível”, disse um usuário no Twitter.

Outros, entretanto, quiseram “agradecer” a ambos os filmes por “trazerem o cinema de volta à vida”. “Falta pouco para o evento cinematográfico do ano”, diz outro usuário em uma divertida montagem de Bryan Cranston em ‘Breaking Bad’ vestido com roupas escuras em seu personagem de Heisenberg e com roupas rosa em seu alter ego Walter White.

Seja como for, os dois filmes chegam esta quinta-feira e são muitos os que pretendem ver os dois em sessões consecutivas, juntando-se assim ao movimento ‘Barbenheimer’.