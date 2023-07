O efeito ‘Barbie’ na Mattel: 78 milhões de dólares em perdas até junho…

‘Barbie’ é um dos filmes, ao lado ‘Oppenheimer’, que se tornou um blockbuster de verão. No entanto, esse sucesso não se traduziu totalmente em boas notícias para Mattela empresa de brinquedos que possui essas bonecas em sua linha de produtos.

Com efeito, a Mattel registou prejuízos no valor de 71,26 milhões de euros – 78,49 milhões de dólares – no primeiro semestre de 2023.

Para colocar isso em perspectiva, durante o mesmo período de 2022 (de janeiro a junho), a Mattel registrou um lucro de 78,99 milhões de euros – 87 milhões de dólares.

O volume de negócios da empresa não tem evoluído como desejado, apresentando uma quebra de 16,4 por cento face ao ano anterior, e uma quebra de 20,9 por cento na margem bruta.

Além disso, o EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) caiu 80% em relação ao primeiro semestre de 2022.

Mattel se recuperou em junho

Apesar dos números acima mencionados para o primeiro semestre do ano, há uma perspectiva diferente para a Mattel no segundo trimestre (abril a junho).

Segundo a Europa Press, durante estes três meses, as contas da empresa apresentaram uma evolução mais optimista com lucros a ascenderem a 24,44 milhões de euros – 26,92 milhões de dólares.

Embora as receitas ainda tenham caído 12% durante o segundo trimestre, houve uma melhora em comparação com a queda de 16,4% em todo o primeiro semestre.

Da mesma forma, a redução do EBITDA no segundo trimestre foi de 32 por cento, o que foi mais positivo em comparação com a redução de 80 por cento no período anterior.

Ynon Kreiz, CEO da Mattel, e o ator Will Ferrell.Mattel

Ynon Kreiz ficou encantado com o filme

CEO da Mattel, Inon Kreizcomentou que esses resultados foram os esperados e não surpreendentes.

Ele também enfatizou que a empresa continua ganhando mercado e suas ações subiram 17,37% no último mês.

“O objetivo sempre foi fazer algo muito especial”, Cruzar em um comunicado divulgado pela Vanity Fair.

“Não se tratava de fazer um filme. Tratava-se de criar um evento cultural que alcançaria, envolveria e tocaria consumidores de todo o mundo.”