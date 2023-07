O ex-CEO do Twitter, Jack Dorsey, compartilha pensamentos sobre a controvérsia dos ‘limites de visão’ de Musk

Jack Dorseyo co-fundador e ex- CEO do Twittercompartilhou sua perspectiva sobre o recente alvoroço causado por Elon Muskimplementação de “limites de visualização” em tweets. Em um tweet casual, Dorsey reconheceu os desafios de administrar o Twitter e expressou confiança nos esforços da equipe sob imensas restrições. Ele também admitiu ter criticado as decisões à distância, mas enfatizou sua crença no potencial do Twitter para prosperar.

Dorsey sugeriu ainda explorar protocolos abertos resistentes à censura, como bitcoin e nostr, como uma forma de aliviar o fardo e preservar a internet aberta. Em um tweet de acompanhamento, ele expressou esperança de que o Twitter considere desenvolver tais protocolos, destacando seus benefícios potenciais para todos os usuários.

“Dirigir o Twitter é difícil. Não desejo esse estresse para ninguém. Confio que a equipe está fazendo o melhor possível sob as restrições que têm, que são imensas”, tuitou Dorsey. “É fácil criticar as decisões de longe … das quais sou culpado … mas sei que o objetivo é ver o Twitter prosperar. Ele irá.”, Dorsey escreveu.

A introdução de limites de visualização no Twitter criou uma experiência complicada para os usuários, com Musk citando a necessidade de abordar a extração de dados e a manipulação do sistema. Os usuários verificados que pagaram uma taxa de assinatura mensal receberam um limite diário de 6.000 postagens, enquanto os usuários não verificados tinham limites de 600 postagens por dia e os novos usuários não verificados foram restritos a 300 postagens. Posteriormente, Musk ajustou os limites para 10k para usuários verificados, 1k para usuários não verificados e 500 para novos usuários.

Musk reconheceu com humor a ironia dos usuários que atingem seus limites de visão enquanto reclamam deles. Este tweet foi adicionado à conversa em andamento sobre as restrições impostas por Musk.

Dorsey compete com Twitter com Bluesky

Como as decisões de Musk atraíram críticas, Jack Dorsey virou trending topic em Twitter. Notavelmente, Dorsey está envolvido com Bluesky social, um novo serviço de rede social em versão beta que visa competir com o Twitter. Atualmente, os usuários podem se inscrever no Bluesky apenas por convite.

Em meio à frustração expressa por muitos usuários, a implementação de limites de visualização os levou a explorar alternativas, sendo o Bluesky uma das opções procuradas.