O ex-New England Patriots QB dispara para a Netflix para a segunda temporada de ‘Quarterback’

EUSe você ainda não está assistindo à série documental ‘Quarterback’ da Netflix, não sabemos como dizer que você está perdendo. É um show centrado em três quarterbacks da NFL e seu dia-a-dia da temporada 2022-23. O protagonista principal não é outro senão PAtrick Mahomes, mas também há a história de Kirk Cousins ​​e Marcus Moriota. Observá-los passar por suas vidas se torna uma das experiências mais emocionantes se você é um fã da NFL, mas um ex-zagueiro tem uma ideia brilhante. Imagine que a Netflix de repente decidiu fazer uma 2ª temporada com diferentes zagueiros em seu dia-a-dia. Mas veja só, todos eles seriam aposentados em vez de continuar jogando na liga. Se alguém lançar bem essa história, também seria um sucesso.

Matt Cassel dispara para a Netflix

O único ex-zagueiro que decidiu dizer à Netflix que está disposto a compartilhar parte de sua vida como QB aposentado com o mundo é Matt Cassel. Ele jogou por um total de 7 times da NFL ao longo de sua carreira, mas foi convocado pelo New England Patriots em 2005. Embora tenha jogado lá por três temporadas, ele viveu sob a sombra de Tom BRady e acabou decidindo ser negociado com o Kansas City Chiefs. Cassel não venceu o Super Bowl, mas chegou ao Pro Bowl em 2010, quando jogava pelo Kansas City Chiefs. Ele se aposentou em 2018 enquanto jogava pelo Detroit Lions e viveu uma vida familiar desde então.

Cassel queria tentar convencer a Netflix de que seria um ótimo tema para a série documental, talvez Tom Brady pudesse ajudá-lo a conseguir esse emprego. Uma série documental sobre a vida de Tom Brady como astro aposentado e outros dois sujeitos com estilos de vida diferentes. Matt Cassel pode ser aquele que leva a vida mais normal dos três possíveis candidatos. Isto é o que ele escreveu em sua conta oficial no Twitter: “Ei, Netflix, estou assistindo o Quarterback. Se você quiser fazer uma segunda temporada em um QB aposentado com cinco filhos, meus DMs estão abertos.” Você assistiria a essa potencial segunda temporada de ‘Quarterback’?