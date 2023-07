O filho de Curry, Canon, recebe as piadas dos fãs após o documentário de Stephen: Ele precisa parar de sair com Draymond Green

Oum dos elementos surpreendentes do Stephen Curry documentário no Apple TV+ tem sido o aumento da popularidade de seu filho de cinco anos, Canon.

A Canon é um visitante regular do Golden State Warriors‘ camarim, proporcionando anedotas e ações cômicas, para a alegria dos demais integrantes da equipe.

Com essas travessuras sendo capturadas em filme como parte do documentário, os fãs estão sugerindo que o filho mais novo de Curry pode estar gastando muito tempo com a notória piada e lenda do Warriors, Draymond Green.

“Droga, Draymonds o ensinou bem”, postou um fã.

“Canon tem que parar de sair com Draymond”, foram as palavras de outro.

“Canon gosta… esta casa precisa de barulho.”

Canon estava interrompendo uma sessão de lição de casa

O segmento do filme surgiu quando mostrava Steph Curry trabalhando silenciosamente em seu laptop, enquanto sua filha fazia alguns deveres de casa.

Canon, sempre o brincalhão, decidiu que este era o momento oportuno para algum entretenimento e começou a pular em algum plástico bolha.

Imediatamente o silêncio foi quebrado, interrompendo o ambiente de trabalho de pai e filha e permitindo que Canon ocupasse o centro do palco e vivesse em seu próprio mundo.

O trailer do novo documentário de Steph Curry, “UNDERRATED”

Cânon Curry na verdade, já teve uma interação na câmera com Green antes, com apenas Ayesha Curry, sua mãe, impedindo o bebê de começar algo que ele não conseguiu terminar com o veterano jogador da NBA.

Green deu um soco no menino de cinco anos, mas o jovem ergueu o punho como se fosse dar um soco Draymond Verdeapenas para Ayesha parar o movimento de soco antes que causasse impacto.