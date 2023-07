O filho de Tom Brady, Jack, tem habilidades do calibre da NFL, mãe Bridget Moynahan revela segredo

Tom Brady tem três filhos, dois deles do casamento com a modelo Gisele BündchenBenjamin de 12 anos e Vivian de 9 anos.

Antes de se casar com Bündchen, a sete vezes vencedora do Super Bowl namorava Bridget Moynahan e com ela teve seu primogênito, Jackque aos 16 anos já começa a dar sinais de querer seguir os passos do pai jogando como zagueiro.

De fato, TB12 compartilhou em sua conta no Instagram uma fotografia na qual Jack pode ser visto jogando um passe no bucaneiros instalações diante do olhar atento de seu pai emocionado que legendou a foto “Minha inspiração” acompanhada de um par de emojis de corações.

Bridget Moynahan não vê seu filho como jogador da NFL.

Bridget Moynahan deu uma entrevista no programa Ao vivo com Kelly e Markonde ela disse que seu filho não é muito fã da NFL, ao contrário, ele gosta muito de basquete e lacrosse.

“Eu realmente acho que ele é como aquele garoto normal que ainda não sabe o que quer fazer e acho que está tudo bem”, disse Moynahan no programa. “Certamente não quero pressioná-lo a fazer o que eu faço ou o que o pai dele faz.”

Quando Kelly Ripa perguntou sobre seu interesse pelo futebol, Bridget Moynahan respondeu:

“Não, ele é mais um jogador de basquete. Ele adora basquete. Sim, basquete e lacrosse.”