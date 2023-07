O filme ‘Barbie’ eleva o preço do eBay em bonecos Allan, indo para o dólar alto

O personagem de Allan está se tornando um favorito dos fãs desde o lançamento do filme – provavelmente porque ele se tornou um herói desconhecido na trama – e, como você pode imaginar, as pessoas estão se perguntando se a Mattel tem planos de relançar o brinquedo.

No entanto, essa notícia afetou o valor de Allan no mercado aberto. O TMZ fez algumas pesquisas e houve um grande aumento de preços nos últimos dias. Na quinta-feira, vimos várias listagens no eBay de bonecos Allan antigos custando cerca de US $ 35 a US $ 76 cada.