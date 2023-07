O Filme que Não é para Crianças! Veja motivos para não deixar as crianças assistirem

A tão esperada Barbie fez sua estreia no Brasil ,nos cinemas, em 20 de julho. No entanto, essa produção não é um simples entretenimento infantil. O que a sinopse revela é uma trama existencialista ambientada no encantador universo de “Barbieland”. É uma história que leva uma das bonecas para o mundo real, onde ela desvenda algumas verdades duras sobre sua existência.

A trama do filme gira em torno da personagem Barbie, que é expulsa de “Barbieland” devido às suas imperfeições. Com uma duração de 1 hora e 54 minutos, o filme tem como objetivo apresentar a história de Barbie de uma maneira nunca antes vista. O filme reúne um elenco de peso, com nomes como Ryan Gosling e Issa Rae compartilhando a tela com Margot Robbie. A presença desses atores de renome, sem dúvida, adiciona um toque de glamour e sofisticação ao filme, aumentando ainda mais as expectativas.

Por que Barbie não é para crianças

A narrativa complexa do filme e os temas existenciais que aborda fazem dele um filme mais adequado para os adultos. Os críticos afirmam que as piadas intercaladas e os temas apresentados são mais familiares para os adultos. Os temas variam desde o patriarcado até a construção de gênero na sociedade.

Reflexões Existenciais

Em um trailer do filme, a personagem de Margot Robbie questiona: “Vocês já pensaram em morrer?”. Tal questionamento é feito enquanto a Barbie parece estar dançando alegremente, criando um contraste entre o tom leve e colorido do filme e as reflexões profundas que ele propõe.

Contraste entre Fantasia e Realidade

Quando Barbie e Ken deixam “Barbieland” e entram no mundo real, o filme explora o contraste entre a fantasia e a dura realidade da sociedade moderna. Em uma cena, Barbie reage agressivamente quando um homem toca seu bumbum sem permissão.

Autoconsciência e Humor

No filme, Barbie e Ken estão cientes de que não possuem genitais. Esta realidade é abordada de forma humorística quando um personagem faz uma referência direta a esta característica ausente.

Linguagem Madura

Além dos temas adultos, o filme também inclui linguagem madura em alguns momentos. De acordo com um site norte-americano, o filme contém palavras como “put*” e “porcaria”, bem como “filho da put*”, que é bipeado para um efeito cômico.

Interpretações dos Criadores

Greta Gerwig, diretora do filme, compartilhou seu ponto de vista sobre o filme: “Inventamos coisas como bonecos para explicar a nós mesmos o que significa ser humano. Parte de mim se perguntou se havia uma maneira de permitir que a boneca também tivesse essa humanidade“.

Simu Liu, um dos atores do filme, disse à Vanity Fair que “Barbie” é “realmente sobre encontrar você”. Ele acrescentou: “Você não precisa ser loira, branca ou X, Y, Z para encarnar o que significa ser uma Barbie ou um Ken”.

Classificação Etária

Nos Estados Unidos, o filme é recomendado para maiores de 12 anos, por conter “referências e breves linguagens sugestivas”. No Brasil, a classificação indicativa também foi confirmada em 12 anos pelo Ministério da Justiça.

Os tópicos acima dão uma visão clara do porquê de “Barbie” não ser um filme para crianças. Apesar disso, é importante lembrar que cada indivíduo tem uma interpretação única e pessoal do conteúdo que consome. Assim, cada espectador terá uma experiência diferente ao assistir “Barbie”.