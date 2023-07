O futuro de Dalvin Cook na NFL está em risco, pois uma possível suspensão se aproxima

Taqui estão os rumores do filho sobre Dalvin Cook. Aparentemente, há rumores na liga de que ele pode estar enfrentando uma suspensão. Mike Florio do ProFootballTalk mencionou: “Tem havido conversas nos círculos da liga sobre a hesitação decorrente da possibilidade de suspensão.”

Tudo começou com notícias sobre uma oferta de acordo no caso de violência doméstica de Cook em 2021. Isso levantou algumas preocupações sobre seu status fora do campo e pode afetar suas chances de conseguir um contrato antes da próxima temporada.

Cook joga pelo Vikings enquanto o caso estava em andamento, e ele até fez reconvenções por difamação. Mas agora, com este novo desenvolvimento, as coisas estão ficando um pouco obscuras para ele.

De acordo com Rochelle Olson de Minneapolis Star Tribune, Cook ofereceu a sua ex-namorada uma grande quantia de US $ 1 milhão para se livrar de qualquer irregularidade após um suposto incidente de agressão física. O julgamento do caso de violência doméstica está marcado para o ano que vem, então qualquer possível suspensão pode não acontecer até a temporada de 2024 da NFL.

Ele vai assinar com os Patriots de Belichick?

Agora, quando se trata de sua potencial nova equipe, o patriotas são um dos principais candidatos, juntamente com o golfinhos e a Jatos da AFC Leste. Os Dolphins estiveram na mistura desde o início, considerando as raízes de Cook em Miami. Quanto aos Jets, eles estão tentando reforçar sua lista para um playoff, possivelmente liderado por Aaron Rodgers.

Mas por que não há um mercado maior para Cook e por que não há mais times fazendo lances? Bem, essa tendência de “desvalorização do running back” pode ser um fator. Outros running backs famosos, como Saquon Barkley e Josh Jacobs, estão esperando por seus títulos de $ 10 milhões, protestando contra o declínio percebido no valor dos running backs.

Mas há mais do que isso. O processo envolvendo a ex-namorada de Cook está complicando as coisas. Ela está alegando que ele a agrediu e causou ferimentos graves, e até se fala dele oferecendo dinheiro para ela. Cook, por outro lado, está contra-processando. Essas questões legais estão definitivamente influenciando as decisões das equipes em persegui-lo.