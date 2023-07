O Guia Completo para Negociar Suas Dívidas

O endividamento é um problema que afeta muitos brasileiros. Diante deste cenário, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, criou uma iniciativa chamada Renegocia!. Vamos explorar todos os detalhes deste programa de renegociação de dívidas.

1. Definição de Renegocia!

Renegocia! é um mutirão de negociação de dívidas que tem como objetivo auxiliar os consumidores na quitação de seus compromissos financeiros. Esta iniciativa busca prevenir o superendividamento e oferecer meios mais acessíveis para a negociação de dívidas.

2. Quando e Onde Acontece o Renegocia!

O mutirão ocorre no período de 24 de julho a 11 de agosto. A renegociação pode ser feita presencialmente nos órgãos de defesa do consumidor em todo o país (Procons, Ministério Público, Defensoria Pública e associações de defesa do consumidor). Também é possível realizar a negociação online através do portal consumidor.gov.br.

3. Quem Pode Participar do Renegocia!

O público-alvo do Renegocia! são os superendividados, ou seja, pessoas que possuem um nível de endividamento que ultrapassa sua capacidade de pagamento. No entanto, qualquer consumidor que tenha dívidas em atraso pode participar do mutirão. Não há limites nos valores das dívidas, nem de renda.



4. Quais Dívidas Podem Ser Negociadas

O Renegocia! abrange dívidas de diferentes setores, como instituições financeiras, empresas de telefonia, água, energia elétrica, entre outros. O objetivo é fornecer suporte abrangente para os consumidores em diferentes áreas de endividamento.

5. Quais Dívidas Não Podem Ser Negociadas

Algumas dívidas estão excluídas das negociações. Entre elas, dívidas com pensão alimentícia, crédito rural e imobiliário.

6. Como Participar do Renegocia!

Para participar do mutirão, os consumidores interessados devem procurar os órgãos de defesa do consumidor mais próximos da sua localidade entre os dias 24 de julho e 11 de agosto. Também é possível utilizar o portal consumidor.gov.br para a negociação das dívidas.

7. Benefícios de Participar do Mutirão

Participar do Renegocia! oferece aos consumidores a oportunidade de negociar suas dívidas de forma mais favorável, com condições especiais de pagamento e possíveis descontos. Além disso, no caso de superendividamento, eles terão acesso a informações e tratamento adequado para cada caso.

8. O Mínimo Existencial

O mínimo existencial é o valor de renda que fica preservado em casos de superendividamento, conforme determina o Decreto 11.567/2023. O Renegocia!, que tem como foco a prevenção e tratamento contra o superendividamento, busca garantir esse direito para o consumidor.

9. Negociação com Diversas Instituições

As negociações realizadas durante o Renegocia! não se limitam a dívidas com instituições financeiras. O mutirão abrange dívidas com diversas instituições, incluindo empresas de telefonia, água, energia elétrica, entre outros setores.

10. Documentação Necessária

Para participar do mutirão, é obrigatório levar seu documento pessoal e os contratos das dívidas. Caso não tenha, leve qualquer documento que comprove o débito, como faturas, comprovantes de pagamento, entre outros.

11. Renegocia! vs Desenrola Brasil: Qual a Diferença?

O Renegocia! e o Programa Desenrola Brasil são duas iniciativas promovidas pelo Governo Federal para negociar dívidas, mas possuem diferenças importantes. Enquanto o Renegocia! foca em todos os tipos de dívidas, o Desenrola Brasil concentra-se em dívidas bancárias.

12. Negociando no Portal Consumidor.gov.br

Para negociar suas dívidas online, você pode acessar o consumidor.gov.br, selecionar o credor e formalizar o pedido de renegociação.

Renegociar suas dívidas pode ser um passo importante na recuperação da sua saúde financeira. Com o Renegocia!, você tem a oportunidade de negociar suas dívidas de forma mais favorável e obter o suporte necessário para lidar com o superendividamento.