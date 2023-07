O Hall of Fame Game 2023 está quase chegando: quem está jogando este ano?

TA NFL iniciará oficialmente sua pré-temporada 2023 com a celebração do Jogo Hall da Fama sobre Quinta-feira, 3 de agosto às 20:00 ET no Tom Benson Hall of Fame Stadium em

Cantão, Ohio.

As duas equipes que terão a honra de participar do Semana de Consagração do Hall da Fama serão o New York Jets e o Cleveland Browns.

O que é o jogo do Hall da Fama?

O NFL é conhecida por suas celebrações espetaculares ao longo do ano, e o Hall da Fama jogo não é exceção. Enquanto os times raramente equipam suas estrelas para o jogo sem sentido, os torcedores experimentam o futebol pela primeira vez após um draft de 6 meses.

A semana inteira de atividades é criada para celebrar os mais novos membros do Hall da Fama da NFL. Este ano, os homenageados são Em torno do barbeiro, Don Coryell, Joe Thomas, Darrelle Revis, Chuck Howley, E Riley, Zach Thomas e DeMarcus Ware.

O cerimônia de consagração onde os novos membros mostrarão seus novos jaquetas douradas acontecerá em 5 de agosto.

Perspectivas da temporada 2023 de Browns e Jets

Para os Browns, esta é a sexta vez que eles participam do início da pré-temporada, enquanto os Jets fizeram apenas duas aparições em Cantão. Para ambas as equipes, este será o seu primeira vez de volta no século 21.

Para de Kevin Stefanski equipe, o objetivo 2023 é chegar aos playoffs após temporadas consecutivas de derrotas.

Não há dúvida de que Dawg Libra tem talento em sua lista, a questão é, eles vão capitalizar isso? Stefanski’s permanência com o marrons podem estar na linha se não tiverem sucesso.

Os Jets, que são os protagonistas desta temporada de Hard Knocks da HBO, estão entrando na temporada regular na esperança de encontrar coesão com o novo quarterback superstar Aaron Rodgers.

O veterano de 39 anos terá um poderoso arsenal de jovem talento à sua disposição, mas a falta de profundidade em certas posições cruciais pode representar um problema se eles pegarem o bug da lesão.

Com o 104ª temporada da NFL sobre nós, o Jogo Hall da Fama serve como um lembrete de que restam apenas algumas semanas até que os fãs possam gritar “O futebol está de volta!”.