O havaiano Ohtani? Jogador utilitário dos Yankees lança entrada sem gols na 4ª aparição em 2023

Shohei Ohtani pode ser um jogador de beisebol único – mas é Isiah Kiner-Falefa See More vindo para sua coroa?

Bem, provavelmente não. Ohtani não é apenas um dos MLBmelhores rebatedores, ele também é um de seus melhores arremessadores. Mas o já versátil Kiner-Falefa adicionou uma nova faceta ao seu jogo – alívio de emergência para o Ianques de Nova Iorque.

O tamanho pequeno, mas impressionante, da amostra de Kiner-Falefa

Kiner-FalefaUm ex luva de ouro vencedor na terceira base, fez as primeiras quatro aparições como arremessador de sua carreira em 2023. Ele lançou apenas quatro entradas, mas o Havaí nativo permitiu apenas uma corrida – embora todas as suas apresentações de arremessadores tenham ocorrido quando o Yankees têm perdido muito.

Na quinta-feira, Kiner-Falefa entrou na nona entrada com o Yankees perdendo por 14 a 0. Ele lançou uma entrada fechada, permitindo uma rebatida, e ainda conseguiu uma corrida de apoio no final da nona.

No início da série, Kiner-Falefa também contribuiu na base, onde vem arrasando ultimamente. Está dando origem à ideia de uma liga que um dia poderá apresentar vários jogadores que são rebatedores e arremessadores de alto nível.

A excelência incomparável de Ohtani

Enquanto Kiner-Falefa está mostrando um talento escondido no monte, Ohtani está alcançando coisas que o jogo de beisebol não via há quase 100 anos.

Ohtani pistas MLB em home runs com 31, e ele também arremessou para 3,32 ERA em 17 partidas para o Anjos de Los Angeles, permitindo apenas seis rebatidas por nove entradas – a marca mais baixa da MLB. As conquistas de Ohtani ao longo de sua curta carreira na América do Norte foram nada menos que extraordinárias – e veremos se Kiner-Falefaou outro fenômeno na estrada, pode realmente seguir seus passos.