O “holograma” adolescente de Drake é na verdade uma pessoa real, os fãs descobrem sua identidade

Crapper anadian Drake começou seu It’s All a Blur Tour com 21 selvagens na quarta-feira no United Center em Chicago e deixou os fãs confusos quando ele se apresentou ao lado do que muitos acreditavam ser um holograma de seu eu mais jovem.

Drake, 36, pode ser visto pegando um livro do ator interpretando seu eu mais jovem, uma evidência clara de que ele não é um holograma, mas os meios de comunicação e os fãs ficaram chocados com a forma como o rapper conseguiu o aparente truque.

Drake recebe um livro de seu holograma durante show | VídeoMarca English

Alguns usuários até sugeriram que Drake aprendeu prestidigitação para realizar o “truque de mágica”, mas a realidade é muito mais chata.

usuário do Twitter @KarmenKokaine compartilhou uma captura de tela de uma conversa revelando a identidade do ator como filho de um “amigo da família”.

Há também um clipe do ator andando entre as pessoas no show após sua apresentação.

Drake é agredido com telefone no palco

A turnê de Drake foi repleta de drama, incluindo ser atingido pelo telefone de um fã no palco.

Ele continuou a apresentação como se nada tivesse acontecido, mas a tendência dos fãs jogarem coisas nos artistas continua.

Houve também um momento estranho em meio ao teatro durante o qual Drake se apresenta com um espermatozoide gigante.

Drake também ganhou as manchetes ao revelar Gambino Infantil‘This is America’ foi originalmente uma dissimulação contra ele e chamou de superestimado.