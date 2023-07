O ícone do Bluetooth está ausente no Windows 10/11

Você encontrará o ícone do Bluetooth na barra de tarefas do seu Windows 10/11. Este ícone é o atalho para acessar as configurações do Bluetooth, ativar/desativar o Bluetooth, conectar-se ao dispositivo e até mesmo enviar ou receber arquivos.

Se o ícone Bluetooth estiver ausente no Windows, isso pode indicar que há algum problema com o driver Bluetooth ou o adaptador Bluetooth no seu PC. Se você está com esse problema e não sabe o que está causando isso, este artigo deve ajudá-lo.

Corrigir o ícone do Bluetooth ausente no Windows 10/11

Vamos discutir todas as maneiras de corrigir o ícone do Bluetooth ausente no Windows 10/11.

Ativar o Bluetooth e adicionar atalho

Você deve garantir que o Bluetooth esteja ativado no seu PC e que o atalho BlueTooth seja adicionado às Configurações rápidas. Você pode não ver o ícone do Bluetooth, se o Bluetooth não estiver ativado ou se o ícone não for adicionado às Configurações rápidas no Windows. Dada a seguir são as etapas para fazê-lo-

Imprensa Windows + eu combinação de teclas para ir para Configurações.

Aqui, na barra lateral esquerda, clique em Bluetooth e dispositivos .

No lado direito, ative o botão que você vê ao lado do Bluetooth opção.

Se a opção Bluetooth já estiver ativada, mas o ícone estiver ausente, será necessário adicionar o ícone Bluetooth à barra de tarefas. Veja como você pode fazer isso-

Imprensa Janelas + A combinação de teclas para abrir o Configurações rápidas e depois clique no Editar botão.

Agora, clique em Adicionar botão aqui.

Clique no Bluetooth ícone e depois Feito . Isso adicionará o ícone do Bluetooth às Configurações rápidas.

Se você não vir o ícone do Bluetooth e a opção também não estiver disponível nas Configurações, há algum problema com o driver do Bluetooth; discutiremos como você pode corrigir isso neste artigo.

Ativar driver Bluetooth

Se o driver Bluetooth foi desativado, esse também pode ser o motivo da ausência do ícone Bluetooth no Windows 10/11. Você pode ativar o driver Bluetooth seguindo as etapas abaixo:

Imprensa Windows + X combinação de teclas e, em seguida, clique em Gerenciador de Dispositivos no menu.

Agora você terá que expandir o Bluetooth seção. Você pode fazer isso clicando duas vezes no Bluetooth.

Clique com o botão direito do mouse no driver Bluetooth aqui. Vai pelo nome Dispositivo Bluetooth (Protocolo RFCOMM TDI) ou algo semelhante.

Ao clicar com o botão direito do mouse no driver Bluetooth, um menu será aberto; Clique em Ativar dispositivo .

Agora você poderá ver o ícone do Bluetooth no Windows 10/11.

Reinstale o driver Bluetooth

Outra coisa que pode ser feita se o ícone do Bluetooth estiver ausente no Windows 10/11 é reinstalar o driver do Bluetooth. Você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo-

aperte o janelas tecla em seu teclado, para abrir o Menu Iniciar .

No Menu Iniciar procurar Gerenciador de Dispositivos . No resultado da pesquisa, clique em Gerenciador de Dispositivos para abri-lo.

Clique duas vezes no Bluetooth para expandir a lista.

Clique com o botão direito do mouse no driver Bluetooth e clique em Desinstalar dispositivo .

Clique em Desinstalar para confirmar a desinstalação do driver.

Reinicie o seu PC e o driver Bluetooth será reinstalado automaticamente.

Reinicie o serviço Bluetooth

Se o problema não for causado pelo driver, o serviço Bluetooth pode estar causando esse problema. Verifique se o serviço Bluetooth está em execução ou não; se não, então você pode reiniciá-lo. Você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo-

Imprensa janelas + R chaves juntas para abrir o Caixa de Diálogo Executar .

Na caixa de diálogo Executar, digite, Service.msc e pressione Digitar .

No Serviços janela, procure por Serviço de suporte Bluetooth . Clique com o botão direito do mouse neste serviço e, em seguida, clique em Propriedades .

Clique no menu suspenso ao lado do Tipo de inicialização e então selecione Automático .

Se o Status do serviço é Parou depois clique no Começar botão.

Agora, clique em Aplicar e depois OK para salvar as alterações.

Execute a solução de problemas do Bluetooth

Execute o Solucionador de problemas do Bluetooth se estiver enfrentando problemas com o Bluetooth. Para executar o Solucionador de problemas do Bluetooth, siga as etapas abaixo:

Abra o Configurações pressionando o Windows + eu atalho de teclado.

Debaixo de Sistema guia, clique em solucionar problemas .

Agora, clique no Outros solucionadores de problemas opção.

Clique no Correr botão ao lado do Bluetooth opção.

Siga as instruções na tela para executar a solução de problemas do Bluetooth.

Executar verificação SFC e DISM

Problemas como esse também podem ocorrer quando os arquivos no seu PC estão corrompidos ou ausentes. Ferramentas como verificação SFC e DISM podem ser usadas para corrigir arquivos corrompidos. Abaixo estão as etapas para executar varreduras SFC e DISM-

Abra o Menu Iniciar clicando no Ícone Iniciar .

Procure o CMD clique com o botão direito em Prompt de comando e, em seguida, clique em Executar como administrador .

No prompt do UAC, clique em Sim .

Agora, execute a seguinte instrução para executar o comando SFC-

Depois de executar o comando SFC, execute a instrução fornecida abaixo para executar o comando DISM- DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth



Depois de executar com sucesso os comandos acima, reinicie o seu PC e o problema será corrigido.

Conclusão

As etapas acima devem ajudá-lo a recuperar o ícone do Bluetooth ausente. Se você ainda enfrentar o problema, sugerimos que você leve seu PC a um técnico e verifique seu adaptador Bluetooth. Pode haver algum problema com o adaptador Bluetooth que pode fazer com que o ícone Bluetooth desapareça. O técnico irá diagnosticar problemas no seu PC e corrigi-lo.

