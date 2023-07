Tvida de luxo que alguns atores de Hollywood podem se dar é impressionante, e apenas Ben Affleck tem a capacidade de dar alguns presentes caríssimos.

A estrela de grandes filmes deu um presente impressionante para sua filha de 17 anos, Toletpara quem deu um Jeep 4×4 que chamou muito a atenção nas redes.

Jeep de Violet dado a ela por seu pai Ben Affleck

Jennifer Lopez e Tolet já se tornaram grandes amigos e não hesitam em exibir suas fotos nas redes sociais. E nos últimos dias viralizou uma foto onde o adolescente de 17 anos foi visto em The Hamptons dirigindo um jipe ​​de luxo e aqui contamos os detalhes do presente de Ben para sua filha.

Quanto ao potente 4×4, não se conhecem todos os detalhes do modelo e suas especificações, mas sabe-se que se trata de um caro modelo todo-o-terreno (4×4). Além disso, a cor marcante – um dourado marcante – chama a atenção por onde passa. E nas fotos e vídeos que se tornaram virais da jovem, que está de férias com lopez e Benela é vista se divertindo com uma amiga e dirigindo seu carro novo.