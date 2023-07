O Inmet publicou um alerta de tempestades para diversas localidades do Rio Grande do Sul e Sul Catarinense. Além disso, o instituto também alerta alguns municípios do Sudeste para o risco de geada.

Sendo assim, é importante que os moradores dessas regiões fiquem atentos para evitar os estragos causados por essas condições climáticas intensas.

Para ajudar você a saber de tudo o que precisa sobre esse novo alerta do Inmet, reunimos algumas das principais informações para te passar. Então, acompanhe a leitura até o final e confira!

O Inmet publicou um alerta de tempestades para estas localidades

Conforme dito anteriormente, o Inmet publicou um alerta geral de tempestades para alguns municípios da região Sul do Brasil.

O aviso tem grau de severidade de Perigo Potencial. Com isso, traz informações importantes sobre os riscos e instruções para a população se proteger durante o período de instabilidade.

Sendo assim, diante desse alerta é crucial que os moradores estejam atentos e adotem medidas preventivas para se protegerem das possíveis eventualidades.

Inmet divulga alerta de tempestades que se classifica como Riscos Potenciais

Ademais, o aviso do Inmet alerta para alguns riscos potenciais que podem estar relacionados às tempestades. São eles:



Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia;

Ventos intensos de 40 a 60 km/h;

Queda de granizo

Corte de energia elétrica.

Entretanto, há uma probabilidade baixa de estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

É importante que a população esteja ciente desses riscos e adote medidas preventivas para minimizar os danos.

Instruções para se proteger do mau tempo

O Inmet ainda alerta para algumas atitudes que os moradores devem ter para, assim, se proteger.

Desse modo, em caso de rajadas de vento, é essencial evitar se abrigar debaixo de árvores. Uma vez que, há risco de queda e descargas elétricas.

Além disso, a entidade ainda aconselha que os moradores não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, pois essas estruturas ficam instáveis durante as tempestades.

Ademais, uma medida adicional de segurança é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades. Visto que as descargas elétricas podem estragar os aparelhos e até causar acidentes.

Entre em contato com os órgãos de segurança

O Inmet recomenda ainda que os moradores entrem em contato com a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros, pois são órgãos que podem fornecer mais informações e orientações sobre como agir diante das tempestades.

Para isso, é possível contatar a Defesa Civil através do telefone 199 e com o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Desse modo, eses órgãos estão capacitados para prestar assistência e direcionar a população durante situações de emergência.

Quais as áreas e municípios afetados pela tempestade?

Dessa maneira, o alerta do Inmet se estende para os seguintes municípios:

Aceguá;

Agudo;

Ajuricaba;

Alegrete;

Alto Alegre;

Alto Feliz;

Alvorada;

Amaral Ferrador;

André da Rocha e;

Anta Gorda.

Todos eles estão localizados no estado do Rio Grande do Sul. Além disso, vale ressaltar que esses não são os únicos municípios afetados. Portanto, é fundamental verificar outras regiões próximas que também possam ser atingidas pelas tempestades.

Tendo em vista essas informações, veja abaixo todas as áreas que o alerta do Inmet abrange:

Sudoeste Rio-grandense;

Centro Ocidental Rio-grandense;

Noroeste Rio-grandense;

Metropolitana de Porto Alegre;

Sudeste Rio-grandense;

Nordeste Rio-grandense;

Centro Oriental Rio-grandense e;

Sul Catarinense.

Além da possibilidade de chuvas intensas para essas áreas, o Inmet também publicou um aviso de risco de geada para alguns municípios da região Sudeste.

O Inmet publicou um alerta de geada para municípios da região Sudeste. Confira os detalhes

Conforme mencionado antes, o Inmet publicou um aviso de geada com grau de severidade considerado como perigo potencial para diversos municípios localizados nas regiões:

Sul e Sudoeste de Minas Gerais;

Vale do Paraíba Paulista;

Sul Fluminense;

Macro Metropolitana Paulista e;

Campinas

Dessa forma, essa informação é de extrema importância para agricultores e demais moradores dessas localidades. Uma vez que, precisarão tomar medidas preventivas para minimizar os riscos decorrentes dessa condição climática adversa.

Alerta do Inmet para geada: veja os detalhes

O alerta do Inmet para geada traz as seguintes informações:

Risco leve de perda de plantações;

Temperaturas de 3°C;

Início da geada: 3:00.

Municípios Afetados:

Por fim, dentre os municípios que serão afetados por essa condição climática adversa estão:

Aiuruoca;

Alagoa;

Albertina;

Andradas;

Andrelândia;

Baependi;

Bocaina de Minas;

Bom Repouso;

Borda da Mata e;

Brazópolis.

Além disso, vale lembrar que todos estes municípios estão localizados em Minas Gerais.

Ademais, agora que você já sabe tudo sobre o fato de que o Inmet publicou um alerta de tempestades e geadas para estas localidades, deixe-nos um comentário com a sua opinião sobre esse assunto!