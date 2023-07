O iPhone 13 Series é à prova d’água? Tudo o que você precisa saber

O iPhone 13, que vem com alguns recursos interessantes e interessantes e é um dos modelos mais populares, é a décima quinta geração de iPhones, sucedendo o iPhone 12.

Muitos usuários do iPhone 13 também querem saber, “O iPhone 13 é à prova d’água?” A curiosidade é compreensível, pois é mostrada como resistência à água e poeira.

Se você também é daqueles usuários que quer saber se o iPhone 13 é à prova d’água, este post é para você. Vamos discutir isso.

O iPhone 13 é à prova d’água?

O iPhone 13 não é à prova d’água, mas é resistente à água. Todos os modelos do iPhone 13, como o iPhone 13 mini, iPhone 13 e iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, vêm com classificação IP68. Ingress Protection, conhecido como IP, indica proteção contra poeira e água. A Comissão Eletrotécnica Internacional definiu a medida de proteção sob IEC 60529 para marcar um dispositivo eletrônico com essa classificação.

A Classificação IP é escrita na forma IP XY, onde X é o número para resistência a poeira e Y é para resistência à água. A proteção contra poeira tem medidas de zero a seis e a água de zero a oito. Assim o aparelho com mais números tem grande resistência contra água e poeira. Um dispositivo com classificação IP 68 tem o mais alto nível de resistência a poeira e água.

Todos os modelos das séries iPhone 13 e 13 Pro têm classificação IP68, o que significa que esses dispositivos podem ficar debaixo d’água por 30 minutos a uma profundidade de 6 metros. Se o seu iPhone molhar na chuva ou no chuveiro, nada acontecerá com isso, como sugere a classificação. Mas se for deixado por mais tempo, certamente danificará seu iPhone.

O que você deve fazer quando seu iPhone 13 fica molhado?

Como o iPhone 13 tem classificação IP68, você não precisa se preocupar se molhar. No entanto, você pode fazer algumas coisas para garantir que haja danos, mesmo que seu iPhone 13 tenha sido submerso em água.

Primeiro, você deve removê-lo da água assim que perceber.

Sua próxima tarefa é remover todos os acessórios, incluindo o estojo.

Em seguida, desligue o seu iPhone.

Se o seu iPhone cair em qualquer líquido que não seja água, será melhor limpá-lo suavemente com água.

Em seguida, pegue um pano macio e limpe seu aparelho com ele.

Depois disso, verifique se sobrou água na porta Lightning.

Mantenha seu iPhone desligado por algumas horas e lembre-se de não carregá-lo.

Mantenha seu dispositivo em um ambiente bem iluminado. Além disso, não use secador de cabelo para evaporar a água, pois isso pode danificar o aparelho.

Posso usar o iPhone 13 debaixo d’água?

Como dito anteriormente, todos os modelos do iPhone 13 têm classificação IP68 e podem sobreviver a uma profundidade de 6 metros por apenas 30 minutos. Mas você não pode usar isso porque os controles de toque não funcionarão corretamente debaixo d’água.

Outra coisa notável é que, se o seu iPhone 13 apresentar rachaduras, não o coloque debaixo d’água, pois as chances de danos aumentam.

Você pode usá-lo facilmente com pouca chuva e respingos, mas não é recomendado usá-lo continuamente debaixo d’água. Portanto, mesmo intencionalmente, não tente fazer isso para evitar danos.

Posso tirar fotos subaquáticas com o iPhone 13?

Sim, você pode tirar fotos subaquáticas e até gravar vídeos com o iPhone 13. Sugerimos que você use uma bolsa à prova d’água ao clicar em fotos ou gravar vídeos debaixo d’água para evitar danos causados ​​pela água.

Qual iPhone é à prova d’água?

Nenhum dos iPhones é completamente à prova d’água, mas o iPhone 7 e posteriores vêm com resistência a respingos, água e poeira. Abaixo está a lista de todos os telefones que são resistentes à água em algum nível-

iPhone SE (2ª geração e 3ª geração)

iPhone XR

iPhone X

iphone 8

iPhone 8 Plus

iphone 7

iPhone 7Plus

iphone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11 ProMax

iphone 13

iPhone 13mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 ProMax

iPhone 12

iPhone 12mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 ProMax

iphone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 ProMax

Conclusão

Assim, o iPhone 13 tem classificação IP68, o que significa que você pode submergi-lo a 6 metros de profundidade por 30 minutos. Espero que você tenha encontrado a resposta para sua consulta. Por favor, deixe nos comentários abaixo se você ainda tiver algo a saber.

perguntas frequentes

Quanto tempo dura um iPhone 13 à prova d’água?

De acordo com o padrão IEC, os modelos do iPhone 13 têm classificação IP68, o que significa que podem ficar debaixo d’água por 30 minutos a uma profundidade de 6 metros.

O novo iPhone 14 é à prova d’água?

O iPhone 14 não é totalmente à prova d’água, mas resistente a poeira, respingos e água com classificação IEC IP68.

Posso nadar com o iPhone 13?

O iPhone 13 é resistente à água e não totalmente à prova d’água. Portanto, sem proteção externa, não deve ser submerso na água por muito tempo.

LEIA TAMBÉM: