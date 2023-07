O juiz de Kevin Costner ordena que Christine saia até 31 de julho, o pré-nupcial é válido

Kevin Costner acabou de ganhar muito no tribunal hoje, e as implicações de seu amargo divórcio de Christine Baumgartner são ainda maiores … porque parece que o juiz está inclinado a decidir que seu acordo pré-nupcial é válido.

O juiz aplicou uma disposição do acordo pré-nupcial que diz que, no caso de uma petição de divórcio ser apresentada, Christine tem um certo número de dias para desocupar a casa da família – essa data é 31 de julho.

A advogada de Kevin, disso queen Laura Wasser , assumiu a posição acordo é acordo, e está bem ali no acordo pré-nupcial. Hoje o juiz concordou.

Há uma consequência ainda maior na decisão do juiz. Uma audiência sobre a validade do acordo pré-nupcial está marcada para novembro e, dada a aspereza neste caso, espera-se que Christine e seus advogados travem uma guerra legal para que o acordo pré-nupcial seja declarado inválido.

A decisão do juiz hoje é baseada diretamente na linguagem do acordo pré-nupcial, então parece que o juiz está inclinado – talvez mais do que inclinado – a impor o acordo pré-nupcial, o que seria uma grande vitória para Kevin.