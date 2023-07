O lucro do FGTS será distribuído em 2023? Entenda o benefício para trabalhadores com carteira assinada

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é uma importante medida de proteção aos trabalhadores brasileiros com carteira assinada, garantindo recursos em situações emergenciais, como demissão sem justa causa.

Além disso, desde 2017, o FGTS tem distribuído lucros aos seus titulares, proporcionando benefícios financeiros significativos para aqueles que possuem conta ativa no fundo.

Quem pode receber o lucro do FGTS?

De modo geral, para ter acesso ao benefício do lucro do FGTS, é necessário que o trabalhador esteja sob o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e possua carteira assinada.

Em suma, os recursos do fundo são depositados pelo empregador, que é obrigado a contribuir com 8% do salário do funcionário todos os meses. Vale ressaltar que, apesar de o dinheiro pertencer ao colaborador, ele não pode ser sacado a qualquer momento, já que o FGTS é destinado principalmente para emergências.

A geração do lucro do FGTS

Com o objetivo de utilizar os recursos do FGTS para investimentos em infraestrutura e habitação, a Caixa Econômica Federal, responsável pela administração do fundo, passou a tomar empréstimos do mesmo em 2017.

Desse modo, o lucro do FGTS é gerado como uma forma de pagamento desse empréstimo, e todos os brasileiros que possuem conta ativa no fundo têm direito a receber essa distribuição.

O valor do lucro do FGTS

Recentemente, o Conselho Curador do Fundo de Garantia anunciou que o lucro do FGTS atingiu a marca de impressionantes R$ 12,8 bilhões. Entretanto, o valor individual a ser repassado aos beneficiários ainda não foi divulgado. No último ano, o lucro foi calculado com base no saldo que cada trabalhador possuía em sua conta do FGTS.

A seguir, confira a tabela de valores pagos de acordo com o saldo em conta no ano de 2022:

1- Trabalhadores com R$ 100 no FGTS receberam R$ 2,75;

2- Trabalhadores com R$ 500 no FGTS receberam R$ 13,74;

3 – Trabalhadores com R$ 1.000 no FGTS receberam R$ 27,49;

4 – Trabalhadores com R$ 5.000 no FGTS receberam R$ 137,45;

5 – Trabalhadores com R$ 10.000 no FGTS receberam R$ 274,90.



Previsão do pagamento do lucro do FGTS

Em resumo, a expectativa é que o lucro do FGTS seja pago no próximo mês, proporcionando um alívio financeiro para os beneficiários. No entanto, é importante destacar que o valor não ficará imediatamente disponível para saque, devendo ser resgatado de acordo com as possibilidades previstas em lei.

Como sacar o lucro do FGTS?

A forma mais conhecida de sacar o lucro do FGTS é quando o trabalhador é demitido sem justa causa. Nessa situação, ele tem acesso ao valor do fundo, além de receber uma multa de 40% paga pelo empregador. Além disso, o saque também é permitido em ocasiões de aposentadoria ou para financiamento habitacional.

Uma ótima notícia para o trabalhador

De modo sucinto, o lucro bilionário do FGTS é uma excelente notícia para os trabalhadores brasileiros com carteira assinada, oferecendo benefícios financeiros e uma segurança adicional em momentos de necessidade. Já que a possibilidade de receber uma parcela do lucro do fundo é uma oportunidade valiosa para utilizar esses recursos de forma consciente e planejada.

Portanto, aproveitar as vantagens do FGTS é um direito de todos os trabalhadores que contribuem para o crescimento do país e podem usufruir dos benefícios gerados por esse importante fundo.

No entanto, é fundamental que o cidadão tenha cuidado com diversos golpes que envolvem o FGTS. Assim, utilize sempre os canais de atendimento oficiais da Caixa Econômica Federal e tire suas dúvidas com segurança, aproveitando o benefício do trabalhador CLT. Desse modo, não faça nenhum tipo de depósito para a obtenção de empréstimos e nem forneça dados sensíveis a terceiros.