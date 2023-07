O mau funcionamento do guarda-roupa de Paige Spiranac chama a atenção no campo de golfe

Paige Spiranac viu-se mais uma vez no centro das atenções devido a um mau funcionamento do guarda-roupa que deixou os fãs atordoados. Aproveitando uma bela manhã, Spiranac pegou seu motorista e partiu para uma partida de golfe, acompanhada por uma multidão ansiosa.

Ostentando um conjunto todo branco, que incluiu uma saia ousadamente curta, paige parecia pronto para conquistar o curso. E ela conquistou, dando um chute fantástico que navegou pelo fairway, para o deleite dos espectadores. No entanto, como ela graciosamente curvou-se para pegar sua camiseta, a loira inadvertidamente revelou mais do que o previsto, com ela roupa de baixo fazendo uma aparição inesperada.

Paige Spiranac continua a surpreender os fãs com suas escolhas de moda e beleza deslumbrante

Paige Spiranac tem o dom de deixar os fãs maravilhados, e ela 3,8 milhões de Instagram seguidores não foram exceção. Eles não puderam deixar de expressar sua admiração pela sensação do golfe. Um fã comentou descaradamente, reconhecendo o incidente, enquanto outro confessou que jogar ao lado paige seria um desafio devido às distrações que ela apresenta. Um terceiro fã simplesmente elogiou sua beleza.

Embora esse acidente de guarda-roupa tenha surpreendido os fãs, não é a primeira vez paige fez ondas com sua moda de campo de golfe. Recentemente, ela chamou a atenção com uma ousada roupa preta que mostrava seu senso de estilo único. Além disso, ela é conhecida por compartilhar conteúdo mais revelador, como fotos de lingerie, que só aumentam seu fascínio. Mesmo em Dia Nacional dos Óculos de SolPaige ultrapassou os limites, arriscando um derramamento de seu top.