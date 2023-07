O milagre de Rudy Farias: encontrado após oito anos de desaparecimento

Om 6 de março de 2015, um jovem de 17 anos Rodolfo “Rudy” Farias IV desapareceu enquanto passeava com seus cachorros… oito anos depois ele foi encontrado vivo em um hospital.

O Texas Center for the Missing divulgou que uma pessoa ligou para o 911 depois de encontrá-lo do lado de fora de uma igreja com cortes e hematomas, e até sangue no cabelo, Farias‘, disse a mãe à KTRK, uma estação afiliada à CNN, e é por isso que ela acredita que ele foi abusado e espancado.

“Depois de 8 longos anos, rudy foi localizado com segurança”, informou o Texas Center for the Missing no Twitter.

“Continue a manter sua família em suas orações como rudy se recupera no hospital.”

De acordo com a CNN, rudy estava passeando com seus dois cães a noroeste de Houston quando foi visto pela última vez em 2015.

rudyA mãe relatou que seu filho falará apenas algumas palavras antes de entrar em posição fetal, acrescentando que será uma longa jornada de recuperação para seu filho, agora com 25 anos, devido às profundas feridas emocionais e psicológicas que sofreu.

Até agora, não se sabe onde ele estava antes de ser encontrado vivo e, por enquanto, as circunstâncias em torno de seu desaparecimento e o tempo que ele esteve desaparecido permanecem um mistério.

De acordo com o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, quase 360.000 relatórios de crianças desaparecidas foram arquivados no FBI em 2022, um número que pode incluir duplicatas.

Uma história cheia de mistério com final feliz

Texas EquuSearch diretor Tim Millerque esteve envolvido na busca inicial por rudydisse que foi um “milagre” ter sido encontrado vivo.

Na época, a associação sem fins lucrativos Texas EquuSearch adicionou mais informações ao caso na esperança de ajudar as pessoas a identificar rudy.

“rudy sofre de depressão, transtorno de estresse pós-traumático e ansiedade. Ele já tentou suicídio no passado”, dizia um comunicado.

“É possível que ele esteja desorientado porque não está tomando a medicação. rudy também é asmático e não tem seu inalador.

“De acordo com sua mãe, ele é muito cauteloso com estranhos.”

Agora, o diretor da Texas EquuSearch foi mais uma vez citado, desta vez com uma perspectiva totalmente mais brilhante.

“Como isso aconteceu? Acreditamos em milagres e certamente foi um milagre. Nem sei dizer quantas vezes procuramos e quantas pistas e pistas surgiram e simplesmente desapareceram e agora, de repente, isso acontece , ” Moleiro declarado.

“A princípio, nos encontramos com familiares e detetives e encontramos uma mochila. Conversamos com alguém com um caminhão de suprimentos e um de seus tripulantes indicou que o viu e, desde então, houve diferentes avistamentos possíveis em lugares diferentes.”

desaparecimento de Rudy

rudy desapareceu logo após testemunhar a morte de seu irmão mais velho em um acidente de moto.

Ele foi diagnosticado com depressão, transtorno de estresse pós-traumático e ansiedade antes de desaparecer, e acredita-se que tenha parado de tomar seus medicamentos prescritos.