O milagre olímpico de Bill May: experimente e você saberá que é o esporte mais difícil do mundo

Smais níquel, se desejar. Gargalhada para uma boa medida. Bill May e outros nadadores sincronizados masculinos – agora chamados de nadadores artísticos – já ouviram as críticas antes.

Mas eles estão rindo por último.

Os homens competiram em sincronia nos níveis mais baixos por décadas. Agora eles estão sendo incluídos nas Olimpíadas, ou seja, nos Jogos de Verão do ano que vem em Paris.

“Acho que é uma grande oportunidade para o esporte crescer e atrair mais homens”, disse May à Associated Press no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos. “Ao manter os homens fora, você está limitando o esporte. Ao incluir os homens, você verá uma mudança na popularidade e nos números.”

May parece um fisiculturista magro. Ele foi um dos primeiros homens a competir quando o synchro foi incluído no mundial pela primeira vez em 2015. E trabalhou por 17 anos no Cirque du Soleil fazendo shows com tema aquático. Ele saiu da aposentadoria competitiva por uma chance de competir nas Olimpíadas.

“Sempre houve aquele equívoco de que é um esporte só para mulheres, ou que é para fracos, ou que não é um esporte difícil”, disse May, de 44 anos. “Qualquer pessoa que tenha algo negativo a dizer sobre o esporte – menino, mulher, qualquer um. Basta tentar e você saberá que é o esporte mais difícil do mundo.”

Este não é o nado sincronizado que seus pais ou avós assistiram – o balé aquático que fazia poucas ondas sob os gorros de borracha floridos e sorrisos permanentes. Está distante do esporte introduzido nas Olimpíadas de Los Angeles em 1984.

O evento acrobático em equipe, em particular, apresenta levantamentos, arremessos e saltos, e rotinas de mergulho lançadas dos ombros de companheiros de equipe pisando na água abaixo. É ginástica na água e as concussões são um risco.

Homens interessados ​​geralmente confrontam os estereótipos.

Começando na escola primária, o americano Kenny Gaudet, de 18 anos, sonhava em ser um nadador sincronizado. Ele conseguiu, mas não foi fácil.

“Fico emocionado só de pensar nos problemas pelos quais todos passamos e nas lutas que todos tivemos apenas para ter a chance de nadar e fazer o que amamos”, disse Gaudet, que competiu no mundial deste ano.

“Tanta intimidação. Tanta calúnia. Tanto ódio”, acrescentou. “Só por causa do meu gênero, só porque sou homem na natação artística. Quando comecei, quis desistir tantas vezes. Crescendo, meus colegas perguntavam por que estou praticando um esporte feminino, por que estou sendo como uma garota e me degradar por fazer o que eu amo fazer.”

Um aspecto do trabalho de Adam Andrasko como chefe da USA Artistic Swimming é recrutar homens. Ele disse que há cerca de 100 participantes nos Estados Unidos, contra 25 há apenas quatro anos.

“Não houve uma boa base de crescimento”, disse Andrasko. “Você não teve o sistema de fazenda.”

Alguns países nos campeonatos mundiais têm nadadores masculinos, incluindo Estados Unidos, Japão, Alemanha e China. Espanha e Itália também têm grandes concorrentes.

“Não há muitos países com homens fortes” na competição internacional, disse Andrasko, observando que os homens geralmente não têm flexibilidade para competir. “Então você pode não ver muitos homens nadando nas Olimpíadas. Estou preocupado que vá para os Jogos Olímpicos e não vejamos um homem participando. Eu definitivamente tenho esse medo.”

“Até este ponto”, acrescentou, “as mulheres ainda são muito melhores neste esporte do que um homem.”

Outro medo, aparentemente infundado, é que as mulheres possam se ressentir dos homens que competem no esporte. Os homens competirão apenas em eventos de equipe nas Olimpíadas. As equipes têm no máximo oito membros – com um limite de dois homens – o que significa que os homens podem expulsar algumas mulheres.

Não há nenhuma exigência para que os homens sejam incluídos.

Questionada sobre qualquer ressentimento, a duas vezes atleta olímpica americana Anita Alvarez respondeu: “Não, de jeito nenhum.”

Alvarez desmaiou duas vezes nos últimos dois anos enquanto competia e teve que ser ressuscitado. Ela foi liberada para competir sem diagnóstico, exceto exaustão física ou mental. Prender a respiração por muito tempo debaixo d’água também é suspeito.

Os homens podem adicionar um pouco de fisicalidade às rotinas e sua presença pode levar a um público mais amplo. Alvarez também credita a May as habilidades coreográficas que adquiriu com o Cirque du Soleil.

“Ter a inclusão de homens e mulheres tornará mais aberto para meninos e meninas sonharem em estar nas Olimpíadas, pais que desejam iniciar seus filhos”, disse Alvarez.

Ela fugiu de sua rotina de exercícios, com certeza para assustar homens e mulheres – igualmente.

“Estamos treinando mais de oito horas por dia, pisando na água o dia todo”, disse ela. “Você tem que ser capaz de contar o tempo e trabalhar com música. Você tem que ser capaz de observar seus padrões e ficar na linha. Não usamos óculos de proteção quando competimos. Você está prendendo a respiração. Você não toca o fundo. Há tantos elementos que entram nele que as pessoas não veem.”

E estamos prestes a ver mais homens tentando.