O MMA Hour apresenta Francis Ngannou, Rampage Jackson, Michael Page, Mayra Bueno Silva e Maycee Barber

A Mixed Martial Arts Hour está de volta na sua vida! Abaixo está um resumo do programa de segunda-feira, que começa às 13h ET / 10h PT / 18h, horário do Reino Unido.

13:00 ET: Uma recapitulação do fim de semana com o UFC Vegas 77 e muito mais.

14h: Francis Ngannou se juntará ao programa para falar sobre sua próxima luta com Tyson Fury.

14h40: Michael Page retorna ao programa para falar sobre seu próximo passo e os últimos acontecimentos com o Bellator.

15h05: Peso-mosca do UFC, Maycee Barber entra no programa para falar sobre sua campanha pelo título.

15h30: O ex-campeão meio-pesado do UFC, Quinton Jackson, retorna para nos contar o que ele tem feito.

16h15: A atração principal do UFC Vegas 77, Mayra Bueno Silva, reflete sobre sua grande vitória sobre Holly Holm.

16h35: GC e os amigos do parlay relembram sua seleção recente e como foi o UFC Vegas 77.

