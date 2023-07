O modelo de vestido de noiva em ‘Parent Trap’ ‘Memba Her?!

modelo e atriz norueguesa-sueca Vendela Kirsebom tinha 31 anos quando vestiu seu véu de cartola branca e modelou o vestido de noiva da estilista Elizabeth James no clássico da família/comédia da Disney “The Parent Trap” em 1998.

Vendela compartilhou a tela grande com um elenco icônico, incluindo Lindsay Lohan interpretando as irmãs gêmeas idênticas que se encontram no acampamento de verão, Hallie e Annie Parker, Dennis Quaid como o charmoso pai e enólogo, Nick Parker e Natasha Richardson como a linda mãe e designer de vestidos de noiva, Elizabeth James.