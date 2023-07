O monarquista David Beckham supostamente cortou relações com o príncipe Harry e Meghan Markle

Boutro David e Victoria Beckham foram realmente grandes amigos de Príncipe Harry e Meghan Markle por anos, eles até compareceram ao casamento real em 2018 junto com muitas outras celebridades. A recente reviravolta nos acontecimentos forçou a mão dos Beckhams, já que eles supostamente cortaram os laços com a realeza nos últimos meses. Isso é devido ao Príncipe Harry e Meghan Markle ataques contra o resto da família real. David Beckham tem sido historicamente um devoto simpatizante da Família Real e compartilhou muitos grandes momentos com a falecida Rainha Elizabeth II. Além disso, Beckham aspira algum dia ser nomeado cavaleiro pelo rei Carlos III. É normal que ele tenha se distanciado do príncipe Harry e de Meghan Markle.

Meghan Markle substitui Victoria Beckham

Quando moraram na Inglaterra e durante parte de sua residência nos Estados Unidos, o Casal Real manteve boa comunicação com os Beckhams. No entanto, eventos recentes que incluem as memórias do príncipe Harry e os documentários da Netflix foram a razão pela qual os dois casais cortaram os laços. Markle costumava ter Victoria Beckham como uma de suas melhores amigas. Mas ela foi substituída por Victoria Jackson, uma magnata dos cosméticos que também mora em Montecity, Califórnia. Mas a reportagem mais alarmante do The Mail on Sunday está diretamente envolvida com uma possível traição que os Beckhams cometeram contra a realeza.

De acordo com este relatório, os Beckhams foram acusados ​​de vazar informações para o núcleo da família real sobre o príncipe Harry e Meghan Markle enquanto moravam na Califórnia. O Mail on Sunday afirma ter falado com uma fonte que tem ligações com os Beckhams e diz que o dono do Inter Miami está absolutamente furioso com a forma como o Casal Real se comportou contra a Monarquia. Citando que fazer as pazes parece altamente improvável neste ponto entre os dois casais. Olhando para o apoio inabalável de Beckham à família real, essa separação parecia uma questão de tempo.