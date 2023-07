O pai de Rodney Thomas, do Indianapolis Colts, foi preso por atirar e matar uma águia careca

O segurança da NFL, Rodney Thomas, ganhou as manchetes recentemente depois que seu pai, Rodney Thomas Sr., está enfrentando problemas legais ao atirar e matar o símbolo oficial dos Estados Unidos, o Águia careca.

Thomas Sr está sendo acusado de atirar em uma águia careca até a morte em Pittsburgh enquanto ele estava em um subúrbio em maio.

A Lei de Proteção da Águia Careca e da Águia Dourada tem regras rígidas

O matador de águias que nasceu em Canonsburg PA foi indiciado por um grande júri federal de Pittsburgh por ter violado a Lei de Proteção à Águia Careca e Dourada, que “proíbe qualquer pessoa, sem autorização emitida pelo Secretário do Interior, de ‘pegar’ águias carecas ou douradas, incluindo suas partes (incluindo penas), ninhos ou ovos”.

Ao mesmo tempo, o “A lei prevê penalidades criminais para pessoas que “tomam, possuem, vendem, compram, trocam, oferecem para vender, compram ou trocam, transportam, exportam ou importam, a qualquer momento ou de qualquer maneira, qualquer águia careca, viva ou morta, ou qualquer parte (incluindo penas), ninho ou ovo dela.“

Thomas entregou-se às autoridades depois de ter alvejado a águia careca com uma espingarda de ar Mount Pleasant PAas autoridades não divulgaram nenhuma informação sobre os nomes ou carregadores do responsável enquanto o os residentes de Mount Pleasant ficaram zangados com as autoridades por não agirem rapidamente.

Segundo o Post, a águia em questão vivia ali há quase dois anos, e recebeu o nome de Sam após o personagem Muppets.

Enquanto isso, Thomas foi libertado pagando $ 10.000 de fiança e estima-se que ele terá que pagar $ 5.000 em multas e pode passar um ano na prisão, enquanto isso, o Indianapolis Colts não quis comentar a situação.

Sobre o assunto, o procurador-geral de Pittsburgh, Eric G. Olshan, disse que “Este escritório continua empenhado em investigar e processar crimes ambientais e de vida selvagem sob a lei federal, incluindo a matança ilegal de águias americanas – a ave nacional dos Estados Unidos desde 1782“