O pedido do Força Aérea Um do príncipe Harry e Meghan Markle foi recusado pelos Bidens

Príncipe Harry e Meghan Marklepedido de voltar para os Estados Unidos com Presidente Joe Biden e primeira-dama Jill Biden depois rainha ElizabethO seu funeral em setembro passado foi recusado, causando comoção e estremecendo as relações com o Palácio e o novo rei, Rei Carlos, segundo fontes.

Os Bidens estavam entre os dignitários presentes no funeral e em uma recepção oferecida pelo rei Charles. Quando a equipe do casal procurou a Casa Branca para uma carona no Força Aérea Um, o pedido foi negado, levantando dúvidas sobre quem pagaria a conta da viagem.

Os Bidens têm um relacionamento caloroso com Príncipe Harryunindo-se aos Jogos do Guerreiro. primeira-dama Biden queria participar dos Jogos Invictus em 2022, mas foi aconselhado a não fazê-lo. Em uma ligação do Zoom após o cancelamento dos Jogos devido à pandemia, Harry agradeceu à Dra. Biden por seu serviço e apoio aos militares e suas famílias. O Dr. Biden retribuiu a gentileza, enfatizando o vínculo entre os membros do serviço além-fronteiras.

A escolha do vestido do Dr. Biden a seguir Harry e Meganentrevista bombástica com Oprah Winfrey foi visto como um aceno sutil de apoio ao Team Sussex, já que ela usava um vestido semelhante ao traje anterior de Meghan. Meghan enviou à primeira-dama uma cesta de limões como um gesto de agradecimento.

Biden se encontra recentemente com o rei Charles

Presidente Biden e Rei Charles recentemente teve uma reunião formal no Castelo de Windsor, com o presidente Biden tocando as costas do rei, o que causou alvoroço. No entanto, Charles teria ficado confortável com o gesto e o viu como um símbolo de calor e afeto entre os dois indivíduos e suas nações.

Harry e Meghan moram na Califórnia desde o início de 2020, enquanto Príncipe William está programado para aparecer no Earthshot Prize Innovation Summit na cidade de Nova York em setembro, depois de ter que cancelar no ano passado devido à morte da Rainha. O pedido do casal para viajar de volta no Força Aérea Um despertou interesse e especulação na mídia.