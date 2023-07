O perigoso acidente de Shakira durante as filmagens do vídeo Copa Vacia

ADepois do sucesso alcançado em 2023 com “Music Sessions 53” com barbear“TQG” com Karol G e “Acrostico”, no dia 29 de junho Shakira lançou o videoclipe oficial da música “Copa Vacia” com seu compatriota Manuel Turizo.

Mas nem tudo foi fácil para a cantora colombiana com essa música, pois ela sofreu um perigoso acidente durante as filmagens, que felizmente não aconteceu.

Em entrevista ao Primer Impacto, a nativa de Barranquilla descreveu o mau momento que passou há algumas semanas.

“Foi uma filmagem muito longa, o aquário quebrou, o cenário começou a inundar e eles tiveram que me tirar de lá. Não consegui sair porque tinha um rabo de sereia e não consegui sair. Tiveram que me tirar com um guindaste, a la ‘cada um por si’. Felizmente foi só uma anedota e estou aqui para contar a história”, disse ela.

Ela também disse que turismo alertou-a sobre os perigos de estar naquele aquário.

“Manuel havia me avisado que o tanque ia quebrar. Eu disse a ele que era impossível, que tínhamos padrões de segurança à prova de balas, e descobri que ele estava certo. O que ele previu se tornou realidade”, acrescentou.

Por outro lado, a cantora revelou os motivos da escolha do seu conterrâneo para esta colaboração musical.

“Pensei em Manuel Turizo pela qualidade de sua voz, pela profundidade de sua voz, queria um tom profundo na música, um acompanhante com uma voz muito masculina, e também tenho orgulho de compartilhar essa música com alguém da minha terra, da mesma região, do Caribe colombiano.”

Desde sua estreia, há quase três semanas, o vídeo oficial da Copa Vacia no YouTube já acumula mais de 46 milhões de visualizações, 1,2 milhão de curtidas e quase 50 mil comentários de torcedores do mundo todo.