O perigoso novo desafio do Tik Tok que já resultou em quatro mortes

O TikTok continua a nos surpreender com suas tendências e truques em constante evolução. No entanto, às vezes essas tendências ultrapassam os limites e até os ultrapassam, como vimos nos Estados Unidos.

Há um desafio particular na plataforma de mídia social que envolve habilidades perigosas relacionadas a esportes aquáticos e, infelizmente, já resultou em quatro mortes.

Conforme relatado pelo Daily Mail, esse desafio envolve pulando da parte de trás de uma lancha. Como muitos outros desafios virais, ele traz riscos inerentes.

No estado do Alabama, as autoridades estão profundamente preocupadas com essa tendência, pois confirmaram tragicamente quatro mortes causadas por pessoas que quebraram o pescoço ao tentar esse desafio.

A busca por curtidas e comentários parece ser o objetivo principal nesta plataforma de mídia social e, infelizmente, arriscar a vida tornou-se um caminho rápido para chamar a atenção.

“Nos últimos seis meses tivemos quatro afogamentos que eram facilmente evitáveis”, disse o capitão Jim Dennis com o Esquadrão de Resgate de Childersburg disse ao WPDE.

“Eles estavam fazendo um TikTok desafio. É quando você entra em um barco em alta velocidade, pula para fora do barco, não mergulha, você pula com os pés primeiro e meio que se inclina na água.

“Os quatro a quem respondemos quando pularam do barco, literalmente quebraram o pescoço e, você sabe, basicamente tiveram morte instantânea.

“Acho que as pessoas, se estão sendo filmadas na câmera, acho que é mais provável que façam algo estúpido porque querem se exibir na frente de seus amigos nas redes sociais.”