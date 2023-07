O príncipe Harry e Meghan Markle querem coisas diferentes: Harry vai ‘dar as costas à vida do showbusiness’?

Cgalinha Príncipe Harry e Meghan Markle rompeu com a família real britânica e começou a buscar oportunidades fora da monarquia, parecia que eles estavam unidos pelo quadril.

No entanto, torna-se cada vez mais claro que Príncipe Harry não é tão fã do estilo de vida do showbusiness quanto sua esposa.

Apesar de trabalharem juntos em vários projetos de mídia, parece que seus próximos planos são totalmente diferentes, com Príncipe Harry procurando fazer trabalhos de caridade e com Meghan Markle ansioso para se restabelecer como uma estrela de Hollywood.

“Meghana tinta fresca em seu contrato de gestão com o melhor agente de Hollywood, Ari Emmanuel na WME, ainda está buscando oportunidades criativas e comerciais”, Alison Boschoff escreveu em um artigo para o The Daily Mail.

“O que se espera que venha a seguir para Meghan é uma série de endossos comerciais em áreas importantes para ela, como alimentação, bem-estar, moda e terapia.

“Enquanto ela corre em direção a empreendimentos de mídia maiores e mais lucrativos, as preocupações de seu marido estão centradas no meio ambiente e na saúde mental. atormentar Diz-se que está voltando para a caridade e o trabalho de campanha.”

O príncipe Harry está entediado com o estilo de vida de Meghan Markle?

No artigo, Boshoff passou a se perguntar se e quando Príncipe Harry vai ficar entediado com a busca de sua esposa pela fama de Hollywood.

“A grande questão é quanto tempo antes atormentar vira as costas para a vida do showbusiness, para a qual ele obviamente não é adequado e parece totalmente desconfortável? Boshoff contínuo.

“Em verdade, atormentar nunca quis ser um podcaster ou um executivo de TV. Ele não queria ser a ‘pimenta’ para Meghan‘sal’.

“Você não pode culpar atormentar se ele quiser gastar seu tempo concentrando-se em boas obras que tenham impacto e significado demonstráveis, em vez de sugerir ideias para shows de comédia ou animações.

“Eles ainda podem ser muito casados, mas atormentar parece mais feliz à beira dos holofotes – alguns passos atrás de sua esposa.”