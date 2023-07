O príncipe Harry está mantendo conversas secretas com o príncipe William para estabelecer uma trégua

Cgalinha Príncipe Harry e Meghan Markle decidiram deixar a família real e fugiram para a Califórnia, eles pensaram que as coisas seriam fáceis para eles. Eles assinaram um acordo lucrativo com a Netflix para criar conteúdo e até conseguiram um acordo com o Spotify para criar um podcast com Meghan como apresentadora principal. Mas nada disso funcionou do jeito que eles pretendiam, as coisas estão longe de ser o mundo perfeito que o casal real imaginou quando deixaram a Inglaterra. Não é apenas a má recepção da própria América, eles também criaram uma lacuna ainda maior com o núcleo da família real depois que o livro de memórias ‘Spare’ do príncipe Harry foi publicado. Essa foi a principal traição na visão do príncipe William e a principal razão pela qual os dois irmãos não conseguiram consertar seu relacionamento.

Filhos do príncipe Harry e Meghan Markle são oficialmente reconhecidos como príncipe e princesa

Um ramo de oliveira do Príncipe Harry

Embora o dano já esteja feito e possa ser tarde demais para estabelecer uma trégua, o príncipe Harry está mantendo conversas secretas com o príncipe William sobre uma possível trégua entre eles. Radar Online relata que um insider descobriu que os dois irmãos estavam tentando alcançar uma possível paz entre as duas famílias. O príncipe Harry percebeu o quão frio pode ficar longe da realeza e como a vida solitária se tornou para sua família na Califórnia. Essa divisão tem sido uma das principais razões pelas quais a família real parece dividida aos olhos do mundo. A morte da rainha Elizabeth II apenas tornou a questão mais evidente diante do mundo.

Mas se essas conversas secretas forem verdadeiras, o príncipe William e o rei Charles III poderiam perdoar as transgressões do príncipe Harry? Segundo a fonte do Radar Online, o rei perdoaria 100% o filho apesar de tudo. O príncipe William é quem o príncipe Harry precisa convencer. Certamente, haveria um protocolo que precisava ser seguido por Meghan e Harry para serem aceitos de volta. A Firma. Muito trabalho de relações públicas precisará ocorrer para limpar sua imagem e ser aceito de volta não apenas pela família real, mas também por simpatizantes reais de sociedade britânica. Atualmente, este casal real é amplamente odiado pelos britânicos que amam a monarquia.