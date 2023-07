O que aconteceu com a marca?

Duralex, uma marca conhecida por seus pratos e vidros “inquebráveis”, teve uma trajetória repleta de desafios e sobreviveu a crises ao longo dos anos. Neste artigo, vamos explorar a história da marca Duralex, desde sua criação até os dias atuais.

Veremos como a Duralex conquistou fama internacional com seus produtos resistentes, enfrentou dificuldades financeiras e mudanças de propriedade, além de abordar as linhas de produtos que ainda estão disponíveis no mercado.

A Origem da Duralex

A história da Duralex remonta à década de 1940, quando a empresa foi fundada na França. Seu objetivo era produzir vidros e louças que fossem mais resistentes do que os produtos convencionais disponíveis no mercado.

A Duralex rapidamente ganhou destaque ao introduzir o vidro temperado em suas peças, que eram 2,5 vezes mais resistentes do que os vidros comuns. Essa característica única fez com que a marca se tornasse conhecida como a fabricante de pratos “inquebráveis”.

O Sucesso da Duralex no Brasil

Duralex não demorou a conquistar o mercado brasileiro. Na década de 1950, seus produtos já eram vendidos no Brasil, sendo oferecidos nas antigas lojas Mappin. A marca se tornou popular entre os consumidores brasileiros, e seus jogos de pratos e copos fizeram parte das cozinhas de muitas famílias ao redor do país.

A Duralex ficou especialmente famosa pela linha de louças marrons, também conhecida como âmbar.

Sobrevivendo às Crises

No entanto, a Duralex enfrentou tempos difíceis ao longo de sua história. Crises financeiras e a concorrência com produtos chineses quase levaram a marca à falência. No Brasil e na França, a empresa passou por momentos de dificuldade, chegando a ser colocada em liquidação compulsória em 2008. No entanto, investidores conseguiram salvar a marca da extinção.

Anos depois, em 2021, a Duralex foi adquirida pela International Cookware, empresa dona da famosa marca Pyrex, por 3,5 milhões de euros. Essa aquisição demonstrou a confiança no potencial da marca Duralex e abriu novas perspectivas para o seu futuro.

Mudanças de Propriedade



No Brasil, a Duralex passou por várias mudanças de propriedade ao longo dos anos. Em 2011, a marca foi comprada pela Nadir Figueiredo, uma empresa brasileira de tradição no setor de louças. No entanto, é importante ressaltar que a Duralex brasileira não tem mais relação com a marca francesa. Desde 2019, a Nadir Figueiredo pertence ao grupo norte-americano de private equity HIG Capital, que adquiriu a companhia por mais de R$ 836 milhões.

O Declínio da Linha de Louças Marrons

Uma das mudanças significativas na Duralex ocorreu em relação à sua linha de louças marrons. Os conjuntos Duralex marrons foram descontinuados no Brasil em 2012 e deixaram de ser fabricados. A Nadir Figueiredo afirma que não tem planos para retomar a produção dos vidros âmbar, mas está “sempre atenta às tendências do mercado”. No entanto, na França, as louças de vidro na cor âmbar ainda podem ser encontradas.

As Linhas Ativas da Duralex

Apesar da descontinuação da linha de louças marrons, a Duralex ainda oferece uma variedade de produtos no mercado brasileiro. Suas linhas transparentes e azuis ainda estão ativas, com xícaras, pratos e saladeiras disponíveis sob a marca Duralex. Esses produtos continuam a ser vendidos e são apreciados por sua durabilidade e resistência.

Duralex: Um Legado de Resistência

A marca Duralex deixou um legado de resistência e qualidade ao longo de sua história. Embora tenha enfrentado desafios financeiros e mudanças de propriedade, a Duralex sobreviveu e continua a ser reconhecida como uma referência em produtos de vidro resistentes. Sua trajetória inspiradora mostra a importância da inovação e da adaptação às mudanças no mercado para garantir a sobrevivência de uma marca.

A Duralex é uma marca icônica que conquistou fama internacional com seus produtos “inquebráveis”. Sua história é marcada por momentos de sucesso, desafios e mudanças significativas. Mesmo enfrentando crises financeiras e mudanças de propriedade, a Duralex sobreviveu e continua a ser uma marca reconhecida pela qualidade e resistência de seus produtos.

Embora a linha de louças marrons tenha sido descontinuada no Brasil, a Duralex ainda oferece uma variedade de produtos duráveis e confiáveis. O legado da Duralex é um testemunho da importância da inovação e da capacidade de se adaptar às demandas do mercado em constante evolução.