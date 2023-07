O que Adam22 tem em comum com Island Boys e Tom Holland?

Adam Grandmaisonmais conhecido como Adam22é o criador do podcast de cultura pop sem jumper. Ele se tornou viral por permitir que a esposa Lena Nersesian (Lena the Plug) para filmar um filme adulto com estrela pornô Jason Luv. O meninos da ilha e Tom Holland seguiram o exemplo com um ato controverso que prova que o sexo vende.

o vídeo de Lena a tomada e Jason Luv foi lançado na quinta-feira, e os fãs ainda estão trollando Adam22 por ser um “simpático”. Sua esposa tinha certeza de apontar que ela teve mais de 200 trios com ele e outras mulheres, então ela fazer sexo com um homem não é grande coisa.

Hom Holland cruzando um bar gay e levando a bbc na sala lotadaMARCA ENGLISH

Adam comprou um veículo de luxo para sua esposa depois que o vídeo caiu e está levando a reação com calma fazendo piadas sobre a situação.

Lena admitiu que gostou mais do sexo com Jason Luv do que com Adam porque é “novo e excitante”, mas disse que ainda prefere o pênis do marido.

O “pênis maior” de Jason Luv a deixou com dor “por dias”. Mais tarde, Adam informou que a vagina dela finalmente voltou ao tamanho “pré-BBC”.

Island Boys se beijam e contam para o mundo inteiro

Quando parecia que o mundo não poderia ficar mais estranho, os Island Boys compartilharam um vídeo deles se beijando para promover seu OnlyFans conta.

Os meninos da ilha, alma voadora e Kodiakredd, são irmãos gêmeos. Eles disseram TMZ que não há sentimentos românticos entre eles e que beijar não é um ato sexual.

Eles também disseram que não é a primeira vez que isso acontece e que fariam de novo. Os irmãos afirmam que o vídeo é para provar “como o mundo está fodido” porque o conteúdo de divulgação da comunidade nunca recebe tanta atenção.

“Nós dois somos homens heterossexuais e beijar não é considerado um ato sexual”, disse Flyysoulja.

Tom Holland faz cena de sexo gay

Holland então se tornou viral por realizar uma intensa cena de sexo gay em A Sala da Caldeira. Os fãs foram rápidos em vincular os três eventos.

A sobrecarga sexual antes do fim de semana terminou com o personagem de Holland chocando os fãs com a cena selvagem.

Holland declarou recentemente que não gosta de Hollywood e que A Sala da Caldeira quebrou-o o suficiente para tirar um ano de atuação.

Adam22, os Island Boys e a tendência da Holanda por razões semelhantes não estavam no cartão de bingo de ninguém em 2023. A Sala da Caldeira fez um ótimo trabalho preparando a cena surpresa para os telespectadores.