O que é? Para que serve? Onde Encontrar?

Ao preencher algum formulário, muitas vezes é solicitado o preenchimento do órgão emissor de um documento pessoal. Normalmente, essa informação está diretamente ligada ao RG (documento de identidade).

Mas você sabe o que realmente é o órgão emissor? Neste artigo, reunimos todas as informações que você precisa saber para conhecer mais sobre o assunto. Além disso, confira também para que serve e onde encontrar essa informação no seu documento de identidade.

O que é o órgão emissor do RG?

O órgão emissor do RG é a entidade pública que tem a autoridade e a competência para expedir o documento de identidade. Dessa forma, ele é responsável por coletar os dados dos cidadãos, verificar a sua veracidade, armazenar as informações em um banco de dados e imprimir o documento com os elementos de segurança necessários.

Além disso, o órgão emissor do RG também é o responsável por corrigir eventuais erros de digitação ou de impressão, emitir segundas vias, atualizar os dados cadastrais e fornecer informações sobre o documento quando solicitado por autoridades competentes.

Para que serve?

A princípio, o órgão emissor do RG serve para garantir a autenticidade do documento de identidade. Nesse sentido, ele protege os cidadãos contra possíveis fraudes, falsificações e usurpações de identidade. Por isso, é importante manter o seu documento sempre atualizado e em bom estado de conservação.

Ademais, ele também, facilita a identificação dos cidadãos em diversas situações, como:

Abrir uma conta bancária;

Solicitar um passaporte;

Fazer uma matrícula escolar;

Prestar um concurso público;

Votar nas eleições;

Receber benefícios sociais;

Entre outras.

Onde encontrar o órgão emissor do RG?

O órgão emissor do RG pode ser encontrado no próprio documento de identidade, na parte da frente. Ele é representado por uma sigla que indica o nome da entidade e a unidade federativa onde o documento foi expedido.

Por exemplo: se o seu RG foi emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o órgão emissor será SSP/SP. Mas se RG foi emitido pela Polícia Federal, o órgão emissor será DPF.

Assim, veja alguns exemplos de siglas de órgãos emissores de RG:

SSP – Secretaria de Segurança Pública

DPF – Departamento de Polícia Federal

DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito

DIC – Diretoria de Identificação Civil

IGP – Instituto Geral de Perícias

IFP – Instituto Félix Pacheco

IMESP – Imprensa Oficial do Estado

IPF – Instituto Pereira Faustino

MTPS – Ministério do Trabalho e Previdência Social

OAB – Ordem dos Advogados do Brasil

Dessa maneira, para saber qual é o seu órgão emissor do RG, basta consultar o seu documento e verificar qual é a sigla que aparece junto ao número do seu registro geral.

Órgão emissor do RG de cada estado

A seguir, confira qual é o órgão emissor do RG de cada estado do Brasil, bem como a sigla que o identifica:

Acre: Secretaria de Segurança Pública do Acre (SSP/AC)

Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE) Tocantins: Secretaria de Segurança Pública do Tocantins (SSP/TO)