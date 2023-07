O que é SUPLETIVO? Como fazer?

Para ter sucesso profissional, o caminho mais assertivo, sem dúvidas, é a formação superior. No entanto, para que isso se concretize, é importante concluir o período escolar. Todavia, por diversos motivos, nem todo mundo consegue fazer esse período no tempo regular entre a infância e o fim da adolescência. Se esse é o seu caso, e você deseja retomar os estudos e concluir o ensino fundamental ou médio, o supletivo pode ser a melhor opção para você.

Neste artigo, explicaremos o que é o supletivo, como funciona e os passos necessários para se matricular nessa modalidade de ensino.

O que é supletivo?

O supletivo, também conhecido como Educação de Jovens e Adultos (EJA), é uma forma de educação voltada para pessoas que não concluíram o ensino fundamental ou médio na idade regular.

Ele permite que jovens e adultos retomem os estudos e obtenham o diploma de conclusão, abrindo portas para novas oportunidades profissionais e acadêmicas.

Como funciona ?

O Supletivo é organizado em módulos que englobam as disciplinas essenciais de cada etapa do ensino (fundamental ou médio).

Os estudantes avançam nos conteúdos conforme demonstram domínio dos conhecimentos. O ritmo de estudo é flexível, o que possibilita conciliar os estudos com outras responsabilidades pessoais e profissionais.



Passo a Passo para fazer supletivo:

Buscar informações sobre a instituição – Pesquise escolas ou instituições que oferecem o supletivo em sua região. Verifique a reputação da instituição, grade curricular, horários e avaliações de ex-alunos.

Pesquise escolas ou instituições que oferecem o supletivo em sua região. Verifique a reputação da instituição, grade curricular, horários e avaliações de ex-alunos. Entrar em contato com a instituição – Após encontrar uma instituição de confiança, entre em contato para obter mais detalhes sobre o processo de matrícula, documentação necessária e valores.

Após encontrar uma instituição de confiança, entre em contato para obter mais detalhes sobre o processo de matrícula, documentação necessária e valores. Apresentar a documentação – Reúna a documentação requerida, que geralmente inclui RG, CPF, comprovante de residência e histórico escolar, isso, se você tiver algum estudo anterior.

Reúna a documentação requerida, que geralmente inclui RG, CPF, comprovante de residência e histórico escolar, isso, se você tiver algum estudo anterior. Realizar a matrícula – Compareça à instituição e efetue a matrícula, entregando toda a documentação solicitada.

Compareça à instituição e efetue a matrícula, entregando toda a documentação solicitada. Comprometimento e dedicação – Por fim, o mais importante é manter o comprometimento e a dedicação aos estudos. Supletivo requer empenho e disciplina, mas os resultados são gratificantes.

Tipos de supletivo

O supletivo apresenta duas modalidades distintas: presencial e online. No supletivo presencial, os estudantes frequentam a instituição de ensino regularmente, participando de aulas em sala de aula e interagindo com os professores e colegas.

Já no supletivo online, o aprendizado ocorre por meio de plataformas digitais, com aulas virtuais e recursos interativos. Ambas as modalidades oferecem flexibilidade, mas a escolha entre elas dependerá das preferências e da disponibilidade do aluno.

Se, por exemplo, você não tem um horário definido para suas tarefas diárias, mas quer fazer o supletivo, sem dúvidas, a opção online é a melhor para o seu caso.

Isso porque ela possibilita a construção do horário de forma individualizada, o que , muitas vezes, não acontece na presencial.

Já que no presencial os horários costumam ser bem definidos, no geral, ocorrem no período da noite, principalmente no ensino público.

A dica para fazer uma boa escolha é entender a sua rotina e ver qual a modalidade que melhor se encaixa.

Duração

A duração do supletivo pode variar significativamente. Ela depende do nível de ensino que o estudante deseja concluir – fundamental ou médio –, da carga horária estabelecida pela instituição e do ritmo de estudo do aluno.

Alguns estudantes concluem o supletivo em menos tempo, enquanto outros preferem um ritmo mais tranquilo para conciliar com outras atividades da vida cotidiana.

Portanto, não há um tempo fixo para a conclusão, mas sim uma variedade de possibilidades.

Valor do Supletivo

O valor do supletivo pode variar de acordo com a instituição de ensino e a modalidade escolhida, presencial ou online. Geralmente, o supletivo é uma opção mais acessível financeiramente se comparado a outros cursos ou programas educacionais.

As escolas públicas geralmente oferecem o supletivo gratuitamente, como parte de sua política de educação inclusiva.

Nesses casos, o aluno não precisa arcar com custos financeiros, tornando a opção ainda mais viável para aqueles que buscam concluir o ensino fundamental ou médio.

Por outro lado, instituições privadas que oferecem o supletivo podem cobrar valores que variam de acordo com a localização, infraestrutura, qualidade do ensino e outros fatores.

Recomenda-se pesquisar diferentes instituições para comparar os preços e escolher a que melhor se adeque às suas possibilidades financeiras.

Diploma: Reconhecimento e Validade

O Ministério da Educação reconhece plenamente o diploma obtido por meio do supletivo, conferindo-lhe a mesma validade do diploma obtido na educação regular.

Isso significa que o estudante que conclui o supletivo possui o mesmo grau de escolaridade e está apto a prosseguir com estudos em níveis subsequentes, como ingressar em cursos técnicos, faculdades ou universidades.

O diploma é o comprovante oficial de que o aluno atingiu os requisitos educacionais necessários e pode ser utilizado para fins acadêmicos e profissionais.

Ou seja, se você deseja ingressar no ensino superior, o diploma do supletivo é, sim, válido, desde que a instituição em que foi feito seja reconhecida pelo MEC.

O supletivo é uma excelente oportunidade para jovens e adultos que desejam concluir seus estudos de forma flexível e adaptada às suas necessidades.

Com as modalidades presencial e online, o estudante tem a liberdade de escolher o formato que melhor se encaixa em sua rotina.

Não importa o escolhido, o supletivo é um caminho para aqueles que desejam retomar seus estudos e alcançar novos horizontes.