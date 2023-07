O que é TELEGRAM? Como Usar?

O Telegram é uma plataforma de comunicação que permite enviar mensagens, fotos, vídeos, áudios, documentos, stickers, gifs e muito mais. Dessa forma, ele se tornou o concorrente direto do WhatsApp e já tem ganhado milhares de adeptos no Brasil.

Além disso, o app também oferece recursos exclusivos, como canais, grupos, bots, chats secretos, chamadas de voz e vídeo e integração com a nuvem. A seguir, conheça mais sobre o Telegram e veja como utilizá-lo para aproveitar ao máximo os seus recursos.

O que é o Telegram?

O Telegram é um aplicativo de mensagens instantâneas criado em 2013. Ele se diferencia de outros aplicativos de mensagens por ser gratuito, rápido, seguro, privado e sem anúncios.

O aplicativo já conta com mais de 500 milhões de usuários ativos em todo o mundo, sendo o segundo aplicativo de mensagens mais usado no Brasil, atrás apenas do WhatsApp.

O Telegram está disponível para Android, iOS, Windows Phone, Windows, Mac OS e Linux. Assim, para baixar, basta acessar a loja de aplicativos do seu celular ou acessar o site oficial para ter acesso à versão para desktop.

Como usar o Telegram?

Para usar o Telegram, você precisa ter um número de telefone válido e uma conexão com a internet. Depois de baixar o aplicativo ou acessar o site, você deve seguir os passos abaixo:

Primeiro, digite o seu número de telefone e confirme com o código que será enviado por SMS;

Depois, escolha um nome de usuário e uma foto de perfil (opcional);

Pronto! Você já pode começar a usar o Telegram.

É importante destacar que o aplicativo conta com mais de uma camada de proteção. Isso porque ele possui a opção de verificação de duas etapas, que garante mais segurança para a sua conta.



Para inserir essa configuração na sua conta, basta acessar a opção “privacidade e segurança”, no menu usuário. Depois, selecione “Verificação em Duas Etapas” e configure uma senha.

Depois, insira também um endereço de e-mail para desbloqueio. Por fim, basta inserir o código enviado no e-mail para garantir mais segurança para a sua conta.

Recursos exclusivos do Telegram

O Telegram oferece vários recursos exclusivos que tornam a sua experiência de comunicação mais completa e divertida. A seguir, confira quais são eles.

Canais

Os canais do Telegram são espaços públicos ou privados onde você pode transmitir mensagens para um grande número de pessoas.

É possível criar um canal sobre qualquer assunto e convidar outras pessoas para se inscreverem nele. Esse recurso é ideal para divulgar informações, notícias, dicas, promoções e muito mais.

Grupos

Os grupos do Telegram permitem que o usuário converse com até 200 mil pessoas ao mesmo tempo. Os grupos podem ser públicos ou privados, a depender da escolha do criador.

Bots

Através dos bots é possível automatizar diferentes funções dentro do aplicativo. Por exemplo: você pode usar bots para jogar, pesquisar, traduzir, aprender, encomendar comida, reservar hotéis, além de várias outras possibilidades.

Para usar um bot, basta digitar o seu nome de usuário (por exemplo: @nomedobot) na barra de pesquisa ou na caixa de texto de uma conversa. A lista de bots disponíveis encontra-se na loja oficial do Telegram ou em sites como o BotList.

Chats secretos

O chat secreto é uma forma de manter a privacidade, bem como ter as conversas criptografadas dentro do aplicativo. Isso porque, através desse recurso, o Telegram não armazena as suas mensagens no servidor, fazendo com que ela se torne ainda mais segura.

Para iniciar um chat secreto com alguém, basta tocar no ícone de três pontos no canto superior direito da tela, escolher a opção “Novo chat secreto” e selecionar o contato desejado.

Integração com a nuvem

O Telegram permite que você armazene todos os seus arquivos na nuvem, sem limite de tamanho ou tempo. Dessa forma, é possível acessar os seus arquivos de qualquer dispositivo e compartilhá-los.

Para enviar um arquivo para a nuvem, basta tocar no ícone de clipe no canto inferior esquerdo da tela e escolher o arquivo desejado. Ademais, para acessar os seus arquivos na nuvem, é necessário entra na opção “Arquivos salvos”, que fica no ícone de menu, localizado no canto superior esquerdo da tela.