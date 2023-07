O que são os Dog Days of Summer e quanto tempo duram?

NComo entramos em julho, é uma época quente e pegajosa do ano em muitas partes do mundo e esse período é comumente referido como o Dias de cão de verão. Mas, por que isso?

A frase ‘Dog Days of Summer’ remonta a muitos anos e refere-se ao período de julho e agosto, quando há um clima muito quente e também muito úmido no hemisfério norte.

Existem muitas teorias sobre o motivo pelo qual rotulamos esta época do ano como os dias de verão do cão, mas a maioria das pessoas não percebe que as verdadeiras origens do termo têm a ver com as estrelas.

Por que eles chamam de Dog Days of Summer?

A frase ‘Dog Days of Summer’ refere-se a Sirius, que é uma estrela conhecida como Dog Star e que faz parte da constelação do Cão Maior, que se traduz literalmente como a constelação do Cão Maior.

Durante o período de Dog Days of Summer, o sol ocupa a mesma parte do céu que a Dog Star, daí o nome.

Assim, a época mais quente e pegajosa do ano ocorre quando há estrelas relacionadas a cachorros no céu, enquanto na Terra o calor costuma deixar os cachorros loucos, o que ajudou o nome a pegar.

Quando são os dias de verão do cão?

A maioria das pessoas que fala sobre os dias de verão do cão está falando sobre todo o período de verão, mas na verdade existe um intervalo definido, que vai de 20 dias antes a 20 dias após o alinhamento da estrela do cão, Sirius, com o sol.

Portanto, o Dog Days of Summer vai de 3 de julho a 11 de agosto de cada ano.

O que acontece durante os Dog Days of Summer?

Em termos de clima durante os Dog Days of Summer, esta é geralmente a época mais quente do ano.

Isso ocorre por causa da forma como a Terra se encaixa durante o tempo em que a constelação dos Dias de Cão do Verão está do jeito que está.