O que torna Wimbledon um dos torneios de tênis mais prestigiados e famosos?

wimbledon, o lendário evento esportivo tem tradição, história, quadras de grama exuberante e um ar de prestígio. Não é à toa que é considerado um dos torneios mais prestigiados e icônicos do mundo. Conhecido como Campeonatos de Wimbledonesta extravagância de tênis é o torneio mais antigo e prestigioso do planeta.

Ao lado do Aberto dos Estados Unidos, Aberto da França e Aberto da Austrália, é um dos quatro grandes. Desde 1877, encontrou sua casa no All England Club em Wimbledon, Londres.

O que diferencia Wimbledon do resto?

Bem, para começar, é o único grande torneio que ainda é disputado em quadras de grama. A exuberante superfície verde exige um estilo de jogo específico, que enfatize graça, requinte e chutes bem calculados. E veja bem, apesar das partidas poderem continuar até as 23h com a ajuda de luzes, Wimbledon é o único evento de Grand Slam que impõe toque de recolher noturno.

wimbledon é famosa por seu rígido código de vestimenta. Os jogadores são obrigados a vestir um traje todo branco, dando ao torneio uma vibração elegante e elegante. E não vamos esquecer as tradições que ainda estão fortes. Ilustres convidados e membros da família real britânica enfeitam o Caixa realobservando as partidas com um toque régio.

O que mais acontece em Wimbledon?

Você não pode falar sobre wimbledon sem mencionar morangos e creme. É praticamente uma combinação feita no céu. Enquanto outros torneios podem ter publicidade chamativa, Wimbledon a mantém sutil. Fornecedores oficiais como Slazenger, Rolex e IBM mantenha-o discreto. Na verdade, a parceria de Slazenger com Wimbledon remonta a 1902, tornando-se o patrocínio esportivo mais antigo do mundo.

Quando podemos assistir a esse grande espetáculo? o 136º Campeonatos de Wimbledon será realizada de 3 a 16 de julho. E adivinhem? Este ano, Rei Carlos III participará de seu primeiro evento desde o falecimento de Rainha Elizabeth II.