o que vai cair nas provas para nível médio?

O IBGE ( Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) anuncia editais para nível médio, provimento temporário. Ao todo são 7.548 vagas para nível médio.

Os cargos ofertados foram:

Função Vagas Salário Agente de Pesquisas e Mapeamento 6.742 R$ 1.387,50 + benefícios Supervisor de Coleta e Qualidade 806 R$ 3.100,00 + benefícios

As inscrições estarão abertas até o dia 19 de julho de 2023, no endereço eletrônico da banca organizadora IBFC, mediante taxa de inscrição no valor de R$ 42,20.

Mas como se preparar para agente de pesquisas de mapeamento? Confira como serão as provas e o conteúdo programático.

Provas IBGE

As provas serão aplicadas no dia 17 de setembro nestes horários:

Turno da manhã (das 9h às 12h30): Supervisor de Coleta e Qualidade; e

Turno da tarde (das 15h às 18h30): Agente de Pesquisas e Mapeamento.

As disciplinas cobradas serão:

Língua Portuguesa: 20 questões;

Matemática e Raciocínio Lógico: 15 questões;

Ética no Serviço Público: 5 questões; e

Geografia: 20 questões.



Conteúdo programático IBGE

Agente de Pesquisas e Mapeamento

LÍNGUA PORTUGUESA:

Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. Domínio da ortografia oficial. Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4.1. Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição,

de conectores e de outros elementos de sequenciação textual. 4.2. Emprego de tempos e modos verbais. Domínio da estrutura morfossintática do período. 5.1. Emprego das classes de palavras. 5.2. Relações de

coordenação entre orações e entre termos da oração. 5.3. Relações de subordinação entre orações e entre termos

da oração. 5.4. Emprego dos sinais de pontuação. 5.5. Concordância verbal e nominal. 5.6. Regência verbal e

nominal. 5.7. Emprego do sinal indicativo de crase. 5.8. Colocação dos pronomes átonos. Reescrita de frases e parágrafos do texto. 6.1. Significação das palavras. 6.2. Substituição de palavras ou de

trechos de texto. 6.3. Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto. 6.4. Reescrita de textos de

diferentes gêneros e níveis de formalidade.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO:

Princípios de contagem. Razões e proporções. Regras de três simples. Porcentagens. Equações de 1º e de 2º graus. Sequências numéricas. Progressões aritméticas e geométricas. Funções e gráficos. Estruturas lógicas. Lógica de argumentação. 10.1. Analogias, inferências, deduções e conclusões. Lógica sentencial (ou proposicional). 11.1. Proposições simples e compostas. 11.2. Tabelas-verdade. 11.3.

Equivalências. 11.4. Leis de De Morgan. 11.5. Diagramas lógicos. Lógica de primeira ordem. Princípios de contagem e probabilidade. Operações com conjuntos. Raciocínio logico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais.

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO:

Código de Ética do IBGE (disponível, para download, no endereço eletrônico

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv98031.pdf). Lei nº 8.112/1990 e suas alterações (art. 116, incisos I a IV, inciso V, alíneas a e c, incisos VI a XII e parágrafo único;

art. 117, incisos I a VI e IX a XIX; art. 118 a art. 126; art. 127, incisos I a III; art. 132, incisos I a VII, e IX a XIII; art. 136

a art. 141; art. 142, incisos I, primeira parte, II e III, e §1º a §4º).

GEOGRAFIA:

Noções básicas de cartografia. 1.1. Orientação: pontos cardeais. 1.2. Localização: coordenadas geográficas,

latitude, longitude e altitude. 1.3. Representação: leitura, escala, legendas e convenções. Aspectos físicos do Brasil e meio ambiente no Brasil (grandes domínios de clima, vegetação, relevo e hidrografia;

ecossistemas). Organização do espaço agrário: atividades econômicas, modernização e conflitos; organização do espaço urbano:

atividades econômicas, emprego e pobreza; rede urbana e regiões metropolitanas. Dinâmica da população brasileira: fluxos migratórios, áreas de crescimento e de perda populacional. Formação territorial e divisão político-administrativa (organização federativa).

IBGE para efetivos

O concurso IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) segue sendo muito esperado, principalmente, no que diz respeito ao edital para efetivos.

Segundo informações de João Villaverde que é assessor especial do Ministério do Planejamento e Orçamento, de Simone Tebet, a autorização pode chegar ainda em 2023.

Os esclarecimentos aconteceram durante o evento para divulgação dos relatórios do Censo Demográfico 2022 realizado na quarta-feira (28/06) e foi dada pelo assessor econômico.

Vale lembrar que a solicitação já foi feita ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, de Esther Dweck e o aval está sendo muito aguardado.

Vagas concurso IBGE

As vagas efetivas solicitadas foram para os seguintes cargos:

Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas (1.848 vagas), Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas (597 vagas), Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (588 vagas), Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas (11 vagas);

Por sua vez, as remunerações variam a depender dos cargos, sendo de:

R$ 10.031,19 para Pesquisador; R$ 9.111,02 para Analista e Tecnologista; e R$ 4.399,82 para Técnicos.

Sobre o quantitativo, ainda não se sabe de fato o total de vagas, porém, estão sendo esperadas 3.044 vagas efetivas, sendo 1.196 para nível superior e 1.848 para nível médio.