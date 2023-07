O concurso da Polícia Penal SP ( São Paulo) está na praça. São 1.100 vagas para nível médio. Mas você sabe o que vai cair no certame?

Saber como se preparar é o início da aprovação, além de conhecer o conteúdo programático. Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições no período de 19 de julho até 18 de agosto, no site da banca organizadora, FGV, ao custo de R$ 75,37.

O que vai cair no concurso da Polícia Penal SP?

As provas contarão com 50 questões com as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa: 20 questões;

Matemática: 15 questões; e

Conhecimentos Gerais: 15 questões.

Língua Portuguesa

Compreensão e interpretação de texto.

Vocabulário. Tipologia e gêneros textuais.

Alguns elementos constitutivos do texto: discurso direto, indireto, indireto livre, pressuposto, subentendido e ambiguidade.

Intertextualidade. Coesão e coerência.

Figuras de Linguagem.

Funções da Linguagem (Fática, Conativa, Poética, Referencial, Emotiva, Metalinguística). Fonemas e Fonética: representação e classificação dos fonemas, encontros vocálicos: ditongo, hiato, tritongo, encontro consonantal e dígrafo.

Sílaba e tonicidade.

Acentuação gráfica.

Emprego do sinal indicativo de crase.

Ortografia.

Estrutura e formação das palavras.

Classe de palavras (estrutura, formação, flexões, emprego e morfossintaxe): substantivo; adjetivo; verbo; pronome; artigo; numeral; advérbio; preposição; conjunção; interjeição e onomatopeia.

Frase, oração, período.

Sintaxe do período simples e composto: (coordenação e subordinação).

Pontuação.

Significação das palavras: sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, polissemia, denotação e conotação.

Neologismo e estrangeirismo.

Ortoépia e Prosódia.

Reescrita de frases.

Concordância nominal e verbal.

Regência nominal e verbal.

Colocação pronominal.

Termos essenciais da oração: tipos de sujeito, tipos de predicado, predicativo do sujeito e do objeto.

Termos acessórios da oração: adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo.

Termos integrantes da oração: objeto direto, objeto indireto, agente da passiva.

Literatura Brasileira (periodização: início e término de cada período – ano, acontecimento e autor – características, representantes e obras de cada movimento).

Matemática



Conjuntos numéricos: operações e propriedades.

Equações e inequações de 1o grau e sistemas: resolução e problemas.

Equações e inequações de 2o grau e sistemas: resolução e problemas.

Funções: afim, quadrática, modular, exponencial e logarítmica.

Razão e proporção.

Regra de três simples e composta.

Porcentagem. Juros simples e composto.

Medidas de comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo.

Áreas e perímetros de figuras planas.

Volume e área de sólidos geométricos.

Semelhança e Congruência de triângulos.

Teorema de Tales.

Teorema de Pitágoras.

Relações métricas no triângulo retângulo.

Trigonometria: trigonometria no triângulo retângulo, Lei dos Senos e dos Cossenos, funções circulares, identidades trigonométricas, transformações, funções trigonométricas, equações e inequações trigonométricas.

Matrizes, determinantes e sistemas lineares.

Polinômios: função polinomial, equações polinomiais, operações e propriedades.

Estatística: Média aritmética simples e ponderada, moda, mediana, tabelas de frequência, medidas de dispersão e análise de tabelas e gráficos.

Probabilidade.

Análise Combinatória.

Sequências e Progressões.

Geometria Analítica.

Números Complexos: operações e propriedades.

Resolução de situações-problema.

Conhecimentos Gerais concurso da Polícia Penal SP

História Geral

Primeira Guerra Mundial.

O nazifascismo e a Segunda Guerra Mundial.

A Guerra Fria.

Globalização e as políticas neoliberais.

História do Brasil

A Revolução de 1930 e a Era Vargas.

As Constituições Republicanas.

A estrutura política e os movimentos sociais no período militar.

A abertura política e a redemocratização do Brasil.

Geografia Geral

A nova ordem mundial, o espaço geopolítico e a globalização.

Os principais problemas ambientais.

Geografia do Brasil

A natureza brasileira (relevo, hidrografia, clima e vegetação).

A população: crescimento, distribuição, estrutura e movimentos.

As atividades econômicas: industrialização e urbanização, fontes de energia e agropecuária.

Os impactos ambientais.

Atualidades

Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e

internacionais, ocorridos a partir de 6 (seis) meses anteriores à publicação deste Edital,

divulgados na mídia local e/ou nacional.

Noções básicas de Informática concurso da Polícia Penal SP

MS-Windows 10: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas

e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos MS- -Office 2010.

e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos MS- -Office 2010.

MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas,

legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto.

legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto.

MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados.

MS-PowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e transição entre slides.

Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos.

Internet: navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas.

Noções de Administração Pública concurso da Polícia Penal SP

Constituição Federal

Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Capítulo I – Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;

Capítulo IV – Dos Direitos Políticos.

Título III – Da Organização do Estado: Capítulo VII – Da Administração Pública: Seção I – Disposições Gerais Seção III – Dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

Título V – Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas: Capítulo III – Da Segurança Pública.

Constituição do Estado de São Paulo

Título II – Da Organização e Poderes: Capítulo III – Do Poder Executivo, Capítulo IV – Do Poder

Título III – Da Organização do Estado: Capítulo I – Da Administração Pública: Seção I – Disposições Gerais, Capítulo II – Dos Servidores Públicos do Estado: Seção I – Dos Servidores Públicos Civis, Capítulo III – Da Segurança Pública: . Seção I – Disposições Gerais.

LEI FEDERAL Nº 12.527/11 – Lei de Acesso à Informação, DECRETO nº 58.052/12 – Regulamenta a Lei nº 12.527/11, que regula o acesso a informações, e dá providências correlatas

